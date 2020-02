VIDERE: Ole Gunnar Solskjær takker fansen på Old Trafford etter 5–0-seieren over Club Brugge. Foto: Martin Rickett / PA

Solskjær avslører Solbakken-teksting før Europa-bragd

MANCHESTER/OSLO (VG) Ole Gunnar Solskjær (47) og Ståle Solbakken (52) kan møtes til norsk duell i Europa League.

De tidligere lagkameratene på landslaget nøt hver sin strålende torsdagskveld: Manchester United ydmyket Club Brugge med hele 5–0 på Old Trafford, mens FC København sendte Celtic ut av turneringen etter en 3–1-bragd i Glasgow.

Etter spørsmål fra VG om han ønsker seg et norsk møte i åttedelsfinalen, avslører Solskjær at han var i kontakt med sin landsmann allerede før kampene.

– Jeg tekstet med Ståle før kampen. Jeg ønsket ham alt det beste. Han syntes vi fikk en lettere vei til neste runde enn det han hadde, sier Manchester United-manageren med et smil.

– Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Solskjær om Solbakken etter FCKs avansement, som ikke foregikk helt uten dramatikk:

– Plutselig kom det en tekstmelding, og da var jeg på telefonen. Han hadde bursdag i går, jeg i dag, så det var litt vitser frem og tilbake. Det var tidsfordriv og tullprat. Han sendte lykke til, og jeg skrev vel til ham at han hadde større sjanse enn meg til å gå videre, smiler Solbakken.

For 14 år siden ledet han FCK til seier over Manchester United i Champions League (med Solskjær som spiller). Men han vil ikke ha noe reprise av den kampen, som vil bety et norsk Europa League-møte og «Sol mot Sol» neste måned.

– Jeg vil ha et lag vi kan slå. Og så vil jeg ha hjemme først. Vi er veldig vanskelige å slå på hjemmebane, sier Solbakken – som litt utradisjonelt tror FCK har størst mulighet med bortekamp til slutt.

– Hva med Wolverhampton, da?

– De er gode de også, sier Solbakken om klubben han trente fra sommeren 2012 til han fikk sparken i januar 2013 – før han fleiper til VG om at han regner med å finne en statue av seg selv utenfor Molineux dersom det blir en retur dit.

Åttedelsfinalene i Europa League trekkes fredag klokken 13.00. I tillegg til hverandre kan Manchester United og FC København bli trukket mot følgende lag:

Wolverhampton

Bayer Leverkusen

Basel

LASK Linz

Wolfsburg

AS Roma

Istanbul Basaksehir

Getafe

Sevilla

Olympiakos

Inter

Sjakhtar Donetsk

Rangers

Frankfurt eller RB Salzburg (spilles fredag kveld)

Publisert: 28.02.20 kl. 03:45

