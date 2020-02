BLIR VÆRENDE: Pål André Helland har forpliktet seg til Rosenborg. Her smilende og blid med RBK-trener Eirik Horneland. Foto: Rosenborg BK

Helland forlenger med Rosenborg

Pål André Helland (30) har skrevet under på en ny kontrakt med Rosenborg. Avtalen strekker seg ut 2020.

Det bekrefter klubben på sine egne nettsider.

– Etter et turbulent fjorår har vi blitt mer enige med hverandre. Det er vel slik at hvis du har dame og er på byen og kikker deg litt rundt, så kan man bli litt fristet. Men det viktigste er at man sover i riktig seng, sier Helland til RBK.no.

Mannen med det giftige venstrebeinet har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2022. Han har vært koblet til flere klubber, og blant annet vært nære en overgang til svensk fotball etter Rosenborgs skuffende 2019-sesong.

– Fristelsen kom av at jeg var litt usikker. Nå er jeg tryggere og da er Rosenborg en veldig fin plass for meg å være, sier Helland, som var langt fra fornøyd med tingenes tilstand forrige sesong:

I januar meldte VG at det gikk mot en kontraktsforlengelse, og nå som det er på plass, er det en revansjelysten Helland som forbereder seg til den kommende sesongen.

– Jeg synes det ser mye bedre ut. Det er et bedre miljø i garderoben og treningene er på et veldig mye høyere nivå. I tillegg er jeg revansjesugen. Jeg kan ikke være bekjent av å spille så lite som jeg gjorde i fjor, og vi kan hvert fall ikke være bekjent av at klubben havnet på tredjeplass. Og det plager meg at Molde vant serien. Jeg store planer om å endre på, sier Hellan, som i pressemeldingen også sier at støtten fra folk i Trondheim har vært «overveldende».

Tidligere i vinter forsterket Rosenborg laget med Per Ciljan Skjelbred. Det ble avslørt på følgende vis:

Publisert: 18.02.20 kl. 15:56

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

