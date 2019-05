STOPPERBAUTA Johan Lædre Bjørdal har fått en solid start på Vålerenga-karrieren og sin nye hjemmebane, Intility Arena. Foto: Joachim Baardsen/VG

VIFs nye stopperbauta hylles før møtet med gamleklubben

VALLE (VG) Vintersigneringen Johan Lædre Bjørdal (33) har bidratt sterkt til at Vålerenga ligger i toppen av Eliteserien. Mandag møter rogalendingen klubben som i vinter ville hente ham for tredje gang.

9. februar ble Lædre Bjørdal gjenforent med tidligere Rosenborg-kompis Matthías Vilhjálmsson i Vålerenga. Sistnevnte mener Oslo-klubben gjorde en svært god vurdering da stopperen ble kjøpt fra belgiske Zulte Waregem.

– Jeg spilte med Johan i Rosenborg i 2,5 år. Han er veldig undervurdert. Det var han som spilte og var veldig god da vi slo ut Ajax i Europa League. Han er utrolig rutinert, god i luften og bra med ballen. Han passer veldig bra inn i Vålerenga, roser Vilhjálmsson overfor VG.

IMPONERT: Matthías Vilhjálmsson roser lagkamerat Johan Lædre Bjørdal. Foto: Joachim Baardsen/VG

Ønsket av Viking

Etter seieren mot Odd sist runde avanserte Vålerenga til en delt 2. plass på tabellen. I midtforsvaret til hovedstadslaget temmet Lædre Bjørdal en formsterk Torgeir Børven med det som var en ny solid prestasjon av 33-åringen.

Det overrasker ikke Bjarne Berntsen. Viking-treneren er en langvarig beundrer av mannen som har tre A-landskamper for Norge. Tidligere har Berntsen brakt Lædre Bjørdal til Viking to ganger. Først fra Egersund i 2003 – deretter fra Bodø/Glimt i 2011. I vinter sjekket han muligheten for å gjøre det igjen.

– Johan er en meget god spiller. Han er en ledertype, en tøffing. Vi snakket litt med agenten hans, men vi var aldri i posisjon til å kunne hente ham på grunn av det økonomiske nivået, forteller Berntsen til VG.

– Blir spennende

I samtale med VG på sin nye hjemmearena i Oslo beskriver Lædre Bjørdal både Vålerenga og Oslo som et fantastisk sted å være. Nå ser stopperen fra Egersund frem til å møte sin tidligere arbeidsgiver i Stavanger.

– Det blir spennende. Jeg gleder meg til å møte gamle lagkamerater som André Danielsen og Iven Austbø, sier Lædre Bjørdal til VG og smiler.

– Hvilket forhold har du til Viking nå?

– Veldig dårlig, sier 33-åringen, før han bryter ut i latter.

– Ha-ha-ha-ha. Nei da. Jeg har jo spilt der i to perioder og vært der i syv år til sammen. Jeg har et godt forhold til dem, og kjenner mange i klubben. De satser lokalt igjen nå, og det liker jeg. Jeg er veldig imponert over det Bjarne og de andre trenerne har fått til.

TIDLIGERE VIKING-SPILLER: Lædre Bjørdal har to perioder bak seg i mørkeblått. Her er han i kamp mot Tor Arne Andreassen og FK Haugesund i 2013. Foto: NTB scanpix

VIFs største styrke

Lædre Bjørdal lot seg lokke av arbeidet til Ronny Deila før han signerte for klubben i februar. I Oslo ser 33-åringen muligheten til å være med på å bygge opp noe stort.

– Jeg trives veldig, veldig bra. Jeg syns jeg har glidd fint inn i gruppen. Så har vi også hatt en fornuftig start. Vi har vært veldig gode på hjemmebane. Borte har vi variert mer, men vi hadde en god prestasjon mot Brann sist. Det var viktig.

– Hva ser du på som lagets fremste styrke?

– Vi har et veldig bra grunnspill. Når det flyter, så er det veldig få lag som klarer å hamle opp med oss. Vi ønsker å dominere kampene. Vi vil spille i lengderetning med tempo på ballen og male motstanderne i stykker. Jeg håper vi klarer det mot Viking også, sier Lædre Bjørdal, som entrer kunstgresset på SR-Bank Arena i Stavanger sammen med resten av lagkameratene mandag kveld.

Avspark er klokken 19.00. Kampen sendes på Max.

GOD STEMNING: Ronny Deila viste hvor fornøyd han var med Lædre Bjørdal etter seieren mot Odd sist runde. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

