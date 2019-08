OPPRYKKSHELTER: Emi Buendia (t.v.) og Teemu Pukki var meget viktige brikker på laget som vant Championship. Dette bildet er fra hjemmekampen mot QPR i april. Foto: Chris Radburn / PA Wire

Norwich med knalltøft program: – Forventningene er ikke veldig store

Nyopprykkede Norwich kastes rett ut i det med bortekamp mot gullfavoritt Liverpool. TV 2-kommentator, og Norwich-supporter, Kaster Wikestad (43) er meget spent på lagets tøffe sesongåpning.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Se fredagens oddstips her

– Forventningene ikke veldig store i Norwich i utgangspunktet, selv om jeg tror en del i og rundt klubben har en liten følelse av at man kan overraske, sier Wikestad til VG.

Kollega Øyvind Alsaker, og ekspert Brede Hangeland, kommenterer kveldens oppgjør på Anfield som sendes på TV 2 Sport Premium og Sumo.

les også VGs Premier League-tips: Liverpool er favoritter – 30 år etter siste gull

For mens det i Liverpool er naturlige forventninger om et etterlengtet ligagull, så handler alt om å overleve i Premier League for Norwich.

– Starten er veldig tøff, og Norwich møter vinneren av Champions League, Europa League og Premier League i løpet av de fem første kampene, forklarer Wikestad.

I tillegg til Liverpool skal de i aksjon mot Newcastle (hjemme), Chelsea (hjemme), West Ham (borte) og Manchester City (hjemme) før bortekampen mot Burnley 21. september.

Sjekk hva Klopp sa om Liverpools gullplan på den siste pressekonferansen!

Vant Championship

Norwich rykket overraskende opp fra Championship, men gjorde det med stil og vant ligaen foran Sheffield United. Et lag med egenproduserte spillere, og et par røverkjøp som ga full uttelling, leverte offensiv fotball og mye underholdning – særlig hjemme på Carrow Road.

les også Stor Fantasy-guide: VG vurderer alle lagene i Premier League

– Måten de rykket opp på var imponerende måte med egne unggutter og spillere som kom gratis, eller billig. Teemu Pukki var en av dem som kom gratis, og han ble toppscorer med 30 mål. Mange ble også glade i Emi Buendia, en offensiv argentiner som spiller med aggressivitet og finesse i en herlig blanding, sier Wikestad.

29 år gamle Pukki kom fra Brøndby, og har en fortid i blant andre Celtic og Schalke 04.

BACKTALENT: Maximillian Aarons feiret Championship-seieren i mai, og nå skal tenåringsbacken få prøve seg i Premier League. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Gultrøyene har også et par spennende backer i 19 år gamle Maximillian James Aarons og 21-åringen Jamal Lewis. I tillegg har lagets tyske manager Daniel Farke hentet inn en håndfull tyske spillere – flere med en fortid i Borussia Dortmund, Liverpool-manager Jürgen Klopps gamle klubb.

604 millioner i potten – spill Eurojackpot her

– Flere av dem har vært i Dortmund under Klopp, og manager Farke har også en fortid der, men jobbet ikke under Klopp, sier Wikestad.

I løpet av sommeren har det handlet om å beholde stammen i laget for Norwich, som tidligere har mistet store talenter som James Maddison (til Leicester) og Nathan Redmond (Southampton). Backen Sam Byram er hentet inn i tillegg til at midtbanespillerne Ibrahim Amadou og Patrick Roberts er kommet på lån.

– herlig blanding. Begge backene, samt midtstopper Ben Godfrey er spillere klubben har fått opp selv, og de har klart å beholde samtlige gjennom sommeren. Det var nok også det viktigste de gjorde i sommer, nemlig beholde laget som rykket klubben opp

– Hvordan tror du Norwich vil legge opp taktikken mot Liverpool?

– Dersom de får det til, så ønsker de nok å spille fotball på Anfield også, og ikke bare parkere bussen og håpe på det beste. Det kan nok slå begge veier, men det blir vanskelig å få med seg poeng.

VGs tips: Handikap-seier for Liverpool til 1,40 i odds

Så lenge lag som Leicester og Blackburn har vunnet Premier League er det et sårt punkt at Liverpool ikke har gjort det. Derfor tror vi Liverpool, som har forbedret seg år for år under Jürgen Klopps styre, vil anstrenge seg ekstra denne sesongen for å endelig sikre et ligagull igjen. Liverpool slapp inn færrest PL-mål i fjor (22), tapte kun én ligakamp og scoret nest flest mål (89).

For PL-nykommer Norwich kan Anfield bli en brå overgang. Laget har rett nok vokst veldig under tyskeren Daniel Farke. De står frem som en sammensveiset gjeng, har tempo i overgangene og var gode på å avgjøre kamper mot slutten i fjor. Minuset var at de slapp inn hele 57 mål – og 17 av dem på dødball. Må bare steppe opp her.

Publisert: 09.08.19 kl. 12:19

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post