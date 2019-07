FORNØYD: Antoine Griezmann (til venstre) sammen med Barcelonas klubbpresident Josep Maria Bartomeu under franskmannens presentasjon søndag. Foto: QUIQUE GARCIA / EFE

Griezmann svarer på beskyldningene: – Det er synd

Det oppsto full forvirring i kjølvannet av overgangen til Antoine Griezmann (28) fra Atlético Madrid til Barcelona. Hovedstadsklubben krevde «plutselig» 800 millioner mer for franskmannen.

NTB

Fredag troppet Griezmanns advokat opp på La Ligas kontorer for å utløse 28-åringens utkjøpsklausul på 120 millioner euro, om lag 1,2 milliarder norske kroner. Samme dag signerte han en femårsavtale med Barcelona.

Atlético Madrid mente imidlertid at summen var «utilstrekkelig», og hevdet senere fredag at de hadde rett på 200 millioner euro, nesten 2 milliarder kroner etter dagens kurs.

Atlético fortalte videre at de vurderer å ta saken videre juridisk for å få pengene de mener de har krav på.

– Det er synd. Jeg meddelte nyheten slik at jeg ikke skulle sette klubben i en vanskelig situasjon, og sånn at de kunne forberede seg for fremtiden, fortalte Griezmann på pressekonferansen søndag.

– Vi kom fram til en avtale, men plutselig var den endret. Man må akseptere det, var responsen til angrepsspilleren.

Allerede i midten av mai ble det kjent at Griezmann forlot Atlético Madrid. «Det har vært fem utrolige år, tusen takk for alt. Jeg tar dere med i hjertet mitt», skrev den franske måltyven på det sosiale mediet Twitter den gang.

Og nettopp dette er årsaken til at hovedstadsklubben mener de har rett på mer penger. 1. juli gikk utkjøpsklausulen til Griezmann ned fra 200 millioner euro til 120 millioner euro. Atlético mener det ble enighet om en avtale før 1. juli og at de derfor bør få betalt deretter.

Griezmann spilte 257 kamper og scoret 133 mål for Atlético Madrid etter overgangen fra Real Sociedad i 2014. Høydepunktet ble et Europa League-trofé.

NB! Søndag ble det klart at Griezmann skal spille med trøye nummer 17 i Barcelona

Publisert: 15.07.19 kl. 05:43