Bamba møtte pressen etter albuen: – Jeg bør bli suspendert

Brann-spissen Daouda Bamba har vært i hardt vær etter den stygge albuen han ga Simen Wangberg. Nå legger han seg flat.

– Jeg burde bli suspendert. Jeg elsker fotball, og jeg liker ikke å se slike ting selv. Jeg ønsker ikke at folk gjør slikt på en fotballbane. Jeg må akseptere en suspensjon om det kommer, sier Bamba ifølge NRK.

Dermed har pipen fått en annen lyd siden søndagen, hvor Bamba bedyret sin uskyld og hevdet at «han falt og forsøkte å lande».

– Han ser i ettertid at han gjør noe han overhodet ikke skulle ha gjort, og at han påfører en annen spiller skade. Nå handler det om å ta konsekvensens for den handlingen, og da må vi forvente en straff for det han har gjort, sier sportslig leder Rune Soltvedt til VG.

Albuen fikk ekspertene til å rase.

– Det er jo vold på åpen gate. Det bør bli straffet med 10–12–15 kamper. Jeg tviler på at straffen blir så tøff, men det er ikke noen tvil om at han gjør det med vilje. Får du for mange av de smellene der, så må du til slutt legge opp og så har du hodepine resten av livet. Det er det verste jeg ser på en fotballbane, sier Mathisen til VG.

Dagen etter møttes TV 2-eksperten og Tromsø-midtstopperen på Flesland lufthavn.

– Det er godt å se Simen i dag. Han har alltid vært en kjekk kar og opptatt av utseendet sitt. At det er bevart, det er godt å se også på en mandag, men det kunne gått riktig ille, sier Mathisen til VG.

– Hvordan er hodet ditt i dag? spurte VG.

– Det er preget. Det er den trangeste hjelmen jeg noen gang har hatt. Det kjennes ut som du har fått deg en skikkelig smell rett i trynet. I tillegg tror jeg at jeg treffer bakken i det jeg får slaget også, så det ble en ekstra trøkk. Jeg husker ikke så mye av det som skjedde akkurat der og da, sier Tromsø-stopperen.

Soltvedt sier til VG at de lar det være opp til NFF å gi spissen en straff.

– Det desidert viktigste er at det ser ut som det går bra med Wangberg. Vi håper at han er tilbake så snart som mulig. Så er det bare å beklage. Sånne ting skal ikke skje på en fotballbane, og nå har det skjedd med en av våre spillere. Det er ikke akseptabelt, sier sportssjefen, og understreker:

– Bamba beklager og er oppriktig lei seg. Han tar den straffen han får.

Publisert: 26.08.19 kl. 14:01

