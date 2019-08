Agüero-perle i storseier for Manchester City

(Manchester City – Brighton 4–0) To perfekte avslutninger fra Sergio Agüero (31) og storspill fra Kevin De Bruyne (28) sørget for en festlig City-dag.

Resultater lørdag: Southampton – Manchester United. 1-1, Chelsea – Sheffield United. 2-2, Crystal Palace – Aston Villa 1-0, Leicester – Bournemouth 3-1, Manchester City. – Brighton 4-0, Newcastle – Watford 1-1, West Ham – Norwich 2-0.

Det tok ikke engang ett minutt før City var foran. David Silva kom fri ute til venstre og slo inn foran mål. Kevin De Bruyne fikk en enkel jobb med å dytte ballen inn til 1–0.

Like før pause doblet de lyseblå. De Bruyne slo til Agüero som fant en åpning til å skyte. Ballen suste opp i nettaket.

3–0 var dagens vakreste. Fra 16 meter skrudde Agüero ballen stilrent opp i krysset.

Bernardo Silva, assistert av Aguero, rakk så vidt å komme inn på banen før han satte 4–0 i 79. minutt. Dermed står den regjerende mesteren med 10 av 12 poeng foreløpig.

Laporte-skade

Agüero, Silva og De Bruyne med flere hadde en meget god dag på jobben for vertene. De kunne gjort resultatet enda styggere for Brighton. Gjestene hadde ikke mye å by på fremover.

Agüero har nå seks mål på de første fire ligakampene – ett mer enn lagkamerat Raheem Sterling og Norwich-kometen Teemu Pukki.

De Bruyne topper foreløpig assist-statistikken med fem på fire kamper – en mer enn Silva.

Det eneste City ikke kan smile for denne lørdagen, var at midtstopper Aymeric Laporte måtte ut med en kneskade i første omgang. Fra før har laget John Stones skadet på midtstopper-plass.

Chelsea rotet bort seieren

I London trodde Chelsea at Tammy Abrahams to mål før hvilen var nok til å sikre dem seieren mot nyopprykkede Sheffield United, men den gang ei.

Callum Robinson reduserte før minuttet var gått av den andre omgangen, og helt på tampen, i det 89. minutt, var han på ny avgjørende. Innlegget hans gikk i mål, riktignok via Kurt Zouma, og dermed kunne Sheffield United juble for 2-2 og ett poeng.

Også for Manchester United ble det nedtur lørdag:

Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 2 Liverpool 3 3 0 0 9 – 3 6 9 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 6 Arsenal 3 2 0 1 4 – 4 0 6 7 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 8 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 9 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 10 Burnley 3 1 1 1 5 – 3 2 4 11 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5 – 4 1 4 12 Everton 3 1 1 1 1 – 2 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 Newcastle United 4 1 1 2 3 – 5 -2 4 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 3 0 3 0 2 – 2 0 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

