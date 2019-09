ELEGANT: Håvard Nordtveit har alltid vært en teknisk veldig god fotballspiller. Men han må skjerpe forsvarsegenskapene sine når svenskene står på motsatt banehalvdel søndag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Det nærmer seg stopperkrise for Lagerbäck

Håvard Nordtveit (29) er utvilsomt en god fotballspiller. Men er han en god nok forsvarsspiller? Det er spørsmålet Lars Lagerbäck må ha et konkret svar på før oppgjøret mot Sverige søndag.

Nå nettopp







Trolig spiller det mindre rolle. Lars Lagerbäck er oppe i en aldri så liten stopper-krise. Og Nordtveit spiller, tross minimalt med spilletid på klubblaget det siste året.

For Kristoffer Ajer (21), den unge forsvarslederen, er ute med skade. Tore Reginiussen er 33 år og har spilt mye fotball, med en litt skadeforfulgt kropp, den siste tiden. I tillegg spilte han på kunstgress, som kroppen hans tåler dårlig, søndag mot Vålerenga.

Det kan være riktig å spare Reginiussen fra oppgjøret mot Malta på Ullevaal torsdag. En sliten Reginiussen bør det ikke tas sjanser med nå som Ajer er uaktuell.

Fordi det er kampen mot Sverige søndag som er viktigst. Det er den som langt på vei kan avgjøre Norges (foreløpige) EM-skjebne.

Tore Reginiussens makker i Rosenborg, Even Hovland, kan være glimrende i 78 minutter – før en konsentrasjonssvikt følger. Og Ruben Gabrielsen står uten landskamper.

Mye vil dreie seg om Håvard Nordtveit – igjen. Spørsmålet er om fokuset blir negativt eller positivt denne gangen. De siste landskampene har det vært mest negativt. Det handler det essensielle for en forsvarsspiller: Rydde i egen «boks».

Og der har ikke Nordtveit vært god i 2019, når motstanden har vært langt bedre enn den var da Norge gjorde det bra i Nations League i 2018. Da var motstanden på nivå tre eller fire, Norge hadde mye ball, og da er Nordtveit ofte god.

Nå, når motstanden er fra nivå en eller to, så avsløres Nordtveit lettere på det som er svakheten hans i den posisjonen han spiller i: Han er først og fremst fotballspiller, dernest forsvarsspiller.

Mot svenskene kan det være katastrofalt.

Derfor er det helt nødvendig at Nordtveit har med seg Tore Reginiussen mot Sverige. Ingen er bedre til å «rydde» enn RBKs stopper-bauta, en mann som hadde hatt langt flere enn sine 26 landskamper uten alle skadene.

Stopperplass har lenge vært en problematisk posisjon for norske landslagssjefer, helt siden Per-Mathias Høgmo åpnet med å miste Brede Hangeland (91 landskamper fra 2002–14). Hangeland var den siste i en lang rekke stoppere av internasjonalt format, helt tilbake til Rune Bratseth (1990–94). Siden kom Henning Berg og Ronny Johnsen – før Hangeland tok over tradisjonen.

Mot Malta på Ullevaal torsdag bør det spille mindre rolle hvem som spiller stoppere.

Håvard Nordtveit spiller sin landskamp nummer 50 denne uken, de fleste har han spilt som midtstopper. Igjen, han er en god ballspiller, trygg med ball, med en god pasningsfot, den Arsené Wenger forelsket seg i så sterkt at Arsenal kjøpte det da 17-årige talentet fra Haugesund, etter å ha sett Nordtveit mellom 15 og 20 ganger.

Men på det øverste nivået, på klubblag, er det egentlig bare som «stopper-skjerm» foran to robuste stoppere i Borussia Mönchengladbach (2011–16) at Nordtveit virkelig har imponert. Han har prøvd seg i Premier League, både som back og stopper, uten å overbevise noen om at han hører hjemme der.

Og i Hoffenheim har han mistet plassen sin – for lengst. Det siste året (siden 15. september 2010), har Nordtveit starter åtte ligakamper, fire for Hoffenheim og fire for Fulham. Og denne sesongen er det blitt to kamper på banken – uten å komme inn.

Han er nødt til å være «rusten».

Men Nordtveit har en stor stjerne hos Lars Lagerbäck, og hans rutine kan uansett bli god å ha mot svenskene. Det er likevel bekymringsfullt at Håvard Nordtveit er involvert i så mange baklengsmål som han har vært med Norge, spesielt, i 2019. Det er her jobben må gjøre, i forkant, om det er mulig å få skrudd Nordtveit-hodet fra fotballspiller til forsvarsspiller på få dager.

Men valgene er få. Håvard Nordtveit kaster langt og han er god i pasning-spillet

Lars Lagerbäck bør gamble (litt) med Malta-kampen, hvile Tore Reginiussen så lenge han kan, og bruke duoen Hovland/Nordtveit. Så bør Reginiussen inn mot svenskene.

Og Håvard Nordtveit, han spiller ganske sikkert, så lenge Kristoffer Ajer er skadet, kanskje den verste skaden Lagerbäck kunne fått melding om før denne samlingen.

Jeg ville hatt Ajer/Reginiussen mot Sverige.

Nå blir det trolig Nordtveit/Reginiussen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 03.09.19 kl. 07:01







Mer om