TV-profil reagerer på Solskjærs ord: – Totalt uenig

MANCHESTER (VG) Forklaringen til Ole Gunnar Solskjær (46) etter 1–1 mot Southampton kjøpes ikke av TV-ekspert Jermaine Jenas (36).

Nordmannen var optimistisk til tross for at laget hans mislyktes i å vinne for tredje gang på rad. Ifølge Solskjær opplever ikke United en «formdupp», men snarere «en dupp i resultater».

Han mener at de dominerte kampen mot Southampton, noe han mener de også har gjort både mot Wolverhampton og Crystal Palace, men at det eneste som manglet, var treffsikkerheten foran mål.

– Vi manglet bare å treffe på avslutningene. Vi skapte sjanser, la press på dem og hadde kampen der vi ønsket den, oppsummerte Solskjær etter kampen.

Det faller ikke i god jord hos Jenas, den tidligere Tottenham- og Newcastle-spilleren som opptrer jevnlig i det populære BBC-programmet Match of the Day på lørdagskvelder.

– Jeg er totalt uenig, sier den tidligere England-spilleren etter å ha sett Solskjærs reaksjon på kampen, som du kan se høydepunktene fra her:

– Hvis det er snakk om å være klinisk, så må du først skape sjansene. Etter min mening var det bare halvsjanser. Solskjær sier at de dominerte kampen, men at de bare måtte være mer kliniske. Vel …

– De hadde en grei start, men de tok foten fullstendig av gasspedalen så fort de scoret. De slapp Southampton inn i kampen igjen. De begynte bare å skape noen flere sjanser, som fortsatt bare var halvsjanser, i det øyeblikket Southampton fikk en mann utvist. Frem til da var Southampton best. De skapte ikke noe, det så ikke ut til at de kom til å score, etter min mening, sier Jenas og fullfører:

– Jeg så ikke den samme kampen som ble beskrevet av Ole Gunnar Solskjær.

Jenas er ikke den eneste TV-profilen som er kritisk til tilstanden i Manchester United. Det samme er klubblegenden Paul Scholes, tidligere lagkamerat av Solskjær, som mener nordmannen trenger lang tid på å bygge opp klubben igjen.

– Jeg tror nesten at Manchester United må avskrives de neste to årene. Innen Ole Gunnar har kvittet seg med alt han ikke vil ha, vil det gå fire eller fem overgangsvinduer. United kommer til å være bak Manchester City, Liverpool, Chelsea og Tottenham, sier Scholes i studiosendingen til australske Optus Sport etter lørdagens kamp.

Solskjær gikk, som vanlig, bort til den tilreisende United-fansen etter det skuffende resultatet på St. Mary’s Stadium for å takke dem for støtten. Senere fikk han spørsmål om de blir nødt til å belage seg på mer smerte på kort sikt for at det skal bli verdt det på lang sikt.

– Vi har en tydelig plan. Vi tror på spillerne og måten vi gjør ting på. Du kan si at det handler om lang sikt, men vi har også fortjent å vinne de tre siste kampene. Det eneste du ikke kan kontrollere i fotball, er resultater og utfall. Du kan kontrollere innsatsen, innstillingen og hva vi gjør på trening. Vi er på riktig spor, men vi må lære oss å vinne disse kampene. Vi er et ungt lag, men det er ingen unnskyldning, svarer Solskjær.

