HJELPER TIL: NFL-spiller Russel Wilson (f.v.), skihopper Maren Lundby og AC Milan-spiller Zlatan Ibrahimovic gjør alle sitt for å hjelpe. Foto: NTB Scanpix

Slik hjelper idrettssjernene til i coronakrisen

Zlatan starter innsamlingsaksjon, Maren Lundby tilbyr seg å hente dagligvarer og amerikanske idrettstjerner donerer millioner med måltider til hjemløse. Idrettsverden går nå sammen for å hjelpe til i coronakrisen.

For mindre enn 10 minutter siden

Turneringer er avlyst, kamper er utsatt, og idrettsstjerner verden over har plutselig en tom hverdag i stor kontrast til for bare noen få uker siden.

Den fritiden bruker nå flere av idrettens aller største stjerner til å hjelpe andre.

I England er det flere som har donert store pengesummer for å bekjempe utbruddet av coronaviruset.

Liverpool-angriper Sadio Mané donerte over en halv million kroner til hjemlandet Senegal for å takle viruset, Spurs-angriper Hueng-min Son og tidligere Man United-spiller Ji-sung Park har gjort det samme for Sør-Korea, mens Manchester United-profilen Paul Pogba på bursdagen sin 15. mars startet en Facebook-innsamlingsaksjon med mål om å nå 400.000 kroner, og lovet også å matche beløpet fra egen lomme.

– I disse tider må vi stå sammen, skrev franskmannen på sosiale medier.

Torsdag kom også nyheten om at den tidligere Manchester United-backen Gary Neville åpner opp sine hotell vederlagsfritt til helsevesenet NHS, skriver BBC.

Slik tar flere andre fotballstjerner ansvar for å spre budskapet om hvordan man enkelt kan forhindre smittespredning:

Det samme har nå AC Milan-spiller Zlatan Ibrahimovic gjort. Han har startet en «Gofundme»-innsamling for å bekjempe utbruddet i Italia som allerede har fått inn nesten to millioner kroner. Svensken har et mål om å nå 1 million euro, altså 12 mill. kroner.

– Italia har alltid gitt meg så mye, og i denne dramatiske tiden vil jeg gi tilbake enda mer til dette landet som jeg elsker, sier 38-åringen på Instagram.

Han gir også én million kroner fra egen lomme.

– Sammen kan vi virkelig hjelpe sykehus, leger og sykepleiere som jobber uegoistisk hver dag for å redde livene våre. For i dag er det vi som heier på dem, sier Ibrahimovic.

ITALIAKJÆR: Zlatan Ibrahimovic har spilt for både Juventus, Inter, og AC Milan i Italia. Fototricarico / IPA / IPA Milestone

Chelsea-eieren dekker hotell

Det er heller ikke bare spillere som ønsker å bidra. Chelsea-eier Roman Abramovich har sagt at de vil stille Chelsea-hotellet Millennium Hotel til dispensasjon i to måneder for National Health Service-personell i London, og russeren vil selv dekke alle kostnader.

les også Abramovitsj blør titall milliarder på corona-krakket. Men hvem vil kjøpe Chelsea?

Også i Norge gjør fotballtopper sitt for å bidra.

Rosenborg-styreleder Ivar Koteng eier mange bygg rundt om i Trondheim, og han vil gi 30 av sine leietagere (kafeer, restauranter osv.) gratis eller redusert leie i tiden som kommer, ifølge avisen Nidaros.

– Vi hjelper de som er i trøbbel og ikke har en balanse til å stå imot, eller eiere som står bak som er veldig bemidlet, sier Koteng til TV 2.

I Bergen har også den sykepleierutdannede Brann-treneren Lars Arne Nilsen meldt seg til tjeneste om det skulle være krise.

– Jeg har meldt meg som frivillig om de skulle få behov for meg. Jeg er jo gammel sykepleier, og selv om jeg er rusten, er jeg disponibel om det trengs, sier han til Eurosport.

BETALER: Chelsea-eier Roman Abramovich tar hotellregningen til helsearbeidere i London. Foto: Reuters Staff / X01095

Hopp-Lundby tilbyr hentehjelp

Også utenfor fotballbanen står idrettstjernene i kø for å hjelpe til.

Skihopper Maren Lundby la søndag ut en tweet der hun tilbød seg å hente matvarer og apotekvarer hjem til folk i Vestre Toten kommune. Lignende hjelp tilbys også i resten av landet, blant annet av et par studenter på NTNU som har opprettet nettsiden karantenehjelpen.no.

I England har Chelsea-spiller Millie Bright og cricket-spiller Sam Billings fulgt deres gode eksempel og tilbudt hentetjenester via Twitter:

USA-stjerner sponser måltider

I USA er det heller ingen mangel på velvilje fra idrettstjernene. Seattle Seahawks-quarterback Russell Wilson og kona Ciara donerte tirsdag én million måltider til vanskeligstilte i den amerikanske storbyen, og i Houston har Texans-spiller J.J. Watt og forloveden, tidligere Houston Dynamo-spiller Kealia Ohai, donert 4 mill. kroner til samme formål.

Det samme har NBA-stjernen Steph Curry gjort i Oakland, men spesifikt til elever som ikke lenger får måltidene sine på grunn av stengte skoler.

NBA har vært den ligaen i USA som har blitt truffet hardest av coronaviruset. Store stjerner som Kevin Durant, Donvan Mitchell og Rudy Gobert har testet positivt på viruset.

Derfor er det mange NBA-stjerner som har slengt seg på for å bidra i samfunnet. Denne sesongens MVP-kandidat, greske Giannis Antetokounmpo, Pistons-spiller Blake Griffin og førsteårssensasjonen Zion Williamson har sagt at de vil betale lønnen til stadionarbeidere som har mistet jobben på grunn av de utsatte basketkampene.

Tyske fotballstjerner gir 30 mill.

Spillerne på det tyske fotballandslaget bidrar også med 30 millioner kroner i arbeidet for å stoppe spredningen av coronaviruset.

Kaptein Manuel Neuer står i spissen for initiativet som omtales på en video i det tyske lagets kanaler i sosiale medier.

– Vi må ta vare på hverandre på dette tidspunktet, og vi har også gjort oss noen tanker og donerer 2,5 millioner euro til en god sak, sier 33 år gamle Neuer.

– Vi er et ganske stort lag, ikke bare på fotballbanen, men også i samfunnet. Det innser man i tider som dette, tilføyer han.

Bayern München-stjernen har selskap i videoen av klubbkameratene Joshua Kimmich og Leon Goretzka, Borussia Mönchengladbachs Matthias Ginter, Leipzigs Lukas Klostermann, Bayer Leverkusens Jonathan Tah samt Freiburg-duoen Robin Koch og Luca Waldschmidt.

BIDRAR: Manuel Neuer og flere tyske landslagsspillere har gitt en stor sum for å bekjempe viruset. Foto: Martin Meissner / AP

I tillegg har det internasjonale fotballforbundet FIFA bestemt i et møte onsdag å gi 10 millioner euro, altså rundt 122 mill. kroner, til WHO for å hjelpe med å bekjempe viruset.

– Jeg setter min lit til at hele fotballverden vil bidra i tiden fremover, sier FIFA-president Gianni Infantino i en uttalelse.

Vålerenga Damer-spiller Andrine Tomter annonserte torsdag på sin Instagram at hun sier fra seg 10% av lønnen for å hjelpe mennesker som trenger støtte økonomisk. Til VG sier hun at det foreløpig ikke er bestemt hvem pengene som skal gå til ettersom de fremdeles er helt i startfasen.

– Det er en veldig alvorlig sitauasjon vi er i nå, og vi hadde bare lyst til å hjelpe litt. Dette er en fin løsning på det, og vi håper at vi kan starte en liten bølge, å skape litt blest og se hva det kan føre til, sier hun, og forteller at hun har fått veldig gode tilbakemeldinger.

– Det er faktisk litt overveldende hvor bra det har blitt tatt i mot.

Ifølge NRK velger flere andre spillere å gjøre det samme:

Kanalen skriver at Caroline Graham Hansen sier fra seg ti prosent av sin lønn i forbindelse med kampanjen «Social responsibility». Ifølge NRK er også Wolfsburgs Ingrid Syrstad Engen, Vålerengas Marie Dølvik Markussen og LSK-spiller Heidi Ellingsen med.

Publisert: 20.03.20 kl. 03:26

