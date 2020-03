SLET MED RETNINGSSANSEN: André Sødlund rotet seg bort i Spania. Her er Sandnes Ulf-spilleren avbildet under tiden i Sandefjord. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sandnes Ulf-profil kjørte seg vill i Spania – gikk glipp av trening

Kjøreturen skulle ta 15 minutter. I stedet havnet Sandnes Ulf-spiller André Sødlund (23) på et over to timer langt villspor under treningsleiren i Marbella og måtte tigge penger av forbipasserende for å finne veien tilbake.

Nå nettopp

Det var lokalavisen Sandnesposten som først omtalte hendelsen med 23-åringen som 1. divisjonsklubben Sandnes Ulf hentet fra Odd i januar. I dialog med VG begynner Sødlund umiddelbart å le av seg selv da han tenker tilbake på onsdagens ufrivillig lange roadtrip.

– Ha-ha-ha. Jeg sitter heldigvis ikke i bilen nå! Det er et av mine flaueste øyeblikk. Men jeg «bjudar» på. Jeg pleier egentlig å ha kontroll på sånne ting, men dette var svakt av meg, sier Sødlund på telefon fra Marbella, før han begynner å fortelle om det som skjedde.

Uten hverken mobil eller lommebok, måtte 23-åringen blant annet tigge medtrafikanter om penger i sitt desperate forsøk på å finne tilbake til laget.

RÅDVILL: Sødlund avbildet under en kamp for Odd i Eliteserien. Foto: Trond Teigen, NTB scanpix

Havnet på firefelts motorvei

Situasjonen oppsto da angriperen Nunez Godoy følte seg dårlig på treningsfeltet i Marbella og Sødlund tok på seg ansvaret med å kjøre lagkameraten til hotellet.

På turen tilbake mot fotballbanen, gikk det galt.

– Jeg vet egentlig ikke hvordan det skjedde. Jeg skulle tatt en avkjørsel, men jeg tror jeg satt i mine egne tanker. Plutselig var jeg på en motorvei med tre-fire filer. Det gikk bare én vei – og det var ikke riktig vei, for å si det sånn, forteller Sødlund til VG og ler.

Overfor Sandnesposten beskrev han følgende om det som skjedde, da han plutselig var på vei i helt feil retning:

– Ja, jeg tror jeg var sånn halvveis til flyplassen. Jeg hadde jo hverken penger eller mobil på meg, fordi jeg skulle jo liksom på trening, og da kommer jeg selvfølgelig til en bomstasjon. Jeg velger å kjøre til en av bommene som har betjening, og sier i luken: «Big problemo! Jeg har ikke penger eller mobil, hva skal jeg gjøre? Jeg skal til Marbella.»

– Da sier hun i luken at Marbella er 14 kilometer i motsatt retning, og så spør hun meg om jeg ikke har noe som helst penger. Da sier jeg som sant er, at jeg ikke har en eneste mynt på meg. Etter hvert så snakker hun med en annen fyr, og da hører jeg han omtale meg som «gringo». De var heldigvis snille og lot meg rygge for å kjøre tilbake.

Måtte tigge

Etter at 23-åringen endelig hadde kommet seg i riktig kjøreretning, oppsto det et nytt problem. Sødlund møtte på en ny bomstasjon. Denne bomstasjonen var i tillegg ubemannet.

– Da jeg sitter jeg der i bilen, så tenker jeg: «Hva faen skal jeg gjøre nå?» Jeg bestemmer meg for å gå ut av bilen, og der står jeg som en lasaron og venter på at folk skal komme og betale. De tre første som kommer er spanjoler, som sier at de ikke kan engelsk. Til slutt kommer det en engelskmann. Han gir meg tre euro til å passere bommen, forteller Sødlund.

Etter hvert parkerte den ferske Sandnes Ulf-spilleren ved en kafé. Der traff Sødlund en kar som het Marcelo. Spanjolen lot nordmannen låne Facebook-kontoen hans for å kontakte lagkameratene sine. Problemet var at ingen av Sandnes Ulf-spillerne svarte på meldingene.

– Ha-ha-ha. Og nå går alle her rundt og kaller meg «Marcelo». Jeg har fått mye tyn, men det er forventet. Det er sånn det skal være. Det som var komisk, er at det er jeg har som sittet i passasjersetet hele uken og forklart gutta hvor vi skal kjøre, forteller Sødlund til VG.

– Etter det siste stoppet mitt på turen, hvor jeg hadde spurt en dame på «Mercadonaen» om veien, kjente jeg meg plutselig igjen. Men det var egentlig bare flaks at jeg plutselig var på den veien som førte meg hjem igjen.

– Ha-ha. Hvordan opplevdes det?

– Da kjente jeg bare på en lettelse. Jeg hadde jo begynt å bli ganske irritert på meg selv etter som timene gikk i bilen der. Da jeg kom til hotellet, kastet jeg meg over gutta og sa jeg var så glad for å se dem. Jeg var så lettet, forteller Sødlund og ler.

– Holde bilen hjemme

Foran den kommende sesongen har Sandnes Ulf fått både ny stadion og ny trener. Sødlund tror ikke at sjefen Steffen Landro er spesielt imponert over kjøreturen hans.

– Jeg tror han syns det var litt morsomt – samtidig som han sikkert tenkte: «For en tulling!»

– Men den tar jeg. Jeg er ikke stolt av det, sier Sødlund.

– Kommer du til å finne veien til Sandnes sin nye stadion i år da?

– Ha-ha-ha. Jeg får spørre gutta om de kan hente meg, så kan jeg holde bilen hjemme, forteller midtbaneprofilen og ler.

Sandnes Ulf serieåpner hjemme mot Tromsø på nye ØsterHus Arena mandag 6. april.

Publisert: 06.03.20 kl. 10:08

