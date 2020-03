CUPDEBUT: Sander Berge i duell med Reading-spiller Michael Olise under FA-cupkampen på Madejski Stadium. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Rollebytte for Sander Berge – klar for kvartfinale

READING (VG) (Reading – Sheffield United 1–2 e.e.o.) Etter tre kamper i uvant posisjon fikk Sander Berge (22) endelig sjansen i yndlingsrollen. Nordmannens debut i FA-cupen endte med seier.

Sheffield United er klare for kvartfinale i FA-cupen etter ekstraomganger mot Championship-klubben Reading.

Sander Berge, som startet sin fjerde strake kamp for klubben, er dermed fortsatt ubeseiret etter rekordovergangen til England.

Den norske landslagsprofilen har så langt spilt høyre indreløper i Premier League, men manager Chris Wilder flyttet ham for anledningen til en rolle som midtbaneanker, posisjonen der Berge har slått seg opp i europeisk fotball de siste årene.

Berge startet kampen godt, åpenbart mer komfortabel i denne rollen.

Han dominerte den første omgangen, både som ballsentral og ballvinner, til stor begeistring hos Sheffield United-fansen som fulgte kampen på sosiale medier.

– Man ser at dette er hans foretrukne posisjon, poengterte en Sheffield United-ansatt overfor VG i pausen.

Da hadde de to lagene scoret én gang hver: Sheffield United tok en tidlig ledelse på en heading av David McGoldrick, før hjemmelaget utlignet på straffespark ved George Puscas.

Kvaliteten på den andre omgangen var svakere både for de to lagene og for Berge, som slo noen slurvete feilpasninger. Etter tre målløse kvarter var det klart for ekstraomganger.

Berge spilte bare ni minutter av første ekstraomgang før han ble byttet ut til fordel for Jack Robinson. Asker-gutten fullførte kampen med 95 pasninger, nest flest på banen frem til han ble byttet ut, og lyktes med tre av tre driblinger. Ifølge WhoScored var han en av sitt lags bedre spillere med 7,06 av 10 mulige poeng, basert på diverse statistikker fra kampen.

Kampen ble avgjort helt på tampen av første ekstraomgang takket være gjestenes kulthelt og kaptein Billy Sharp.

Det betyr at Sheffield United sikrer en plass blant de åtte gjenværende lagene i FA-cupen. Arsenal, Chelsea og Newcastle utgjør resten av de kvalifiserte lagene i påvente av de resterende åttedelsfinalene onsdag og torsdag.

Publisert: 03.03.20 kl. 23:28

