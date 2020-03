PÅ TOPP: Molde vant seriegull i Eliteserien i 2019. Nå topper ligaen sponsorliste. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eliteserien slår langrenn som heteste sponsorobjekt

For første gang topper Eliteserien oversikten over det mest spennende sponsorobjektet. Det overrasker både ekspertene og Eliteserie-toppene.

Eliteserien havner nemlig øverst på listen når Sponsor Insight har spurt 125 bedrifter, som bruker omtrent én milliard i sponsorkroner, om hvilket sponsorobjekt som er det mest spennende.

– Jeg var litt overrasket først, men med nærmere ettertanke er det mange bedrifter med regional tilhørighet som har besvart. I alle andre byer enn Oslo er eliteserieklubbene det mest attraktive. Det er en fin arena å møte resten av det regionale næringslivet, og folk lokalt bryr seg om klubbene. De er de eneste i Norge som har både har sterk regional og nasjonal forankring, sier daglig leder i Sponsor Insight, Vegard Arntsen, om resultatet.

Skiforbundet lander på annenplass i undersøkelsen, etterfulgt av Norges Fotballforbund, Den Norske Turistforening, og Kreftforeningen.

Se listen over de heteste sponsorobjektene her:

Slik ble resultatet da 125 bedrifter plukket ut hvilke sponsorobjekter de for tiden vurderer som det mest spennende i Norge: 1. Eliteserien – fotball: 46 %

2. Norges Skiforbund – langrenn: 39 %

3. Norges Fotballforbund: 33 %

4. Den Norske Turistforeningen: 32 %

5. Kreftforeningen: 31 %

6. Norges Håndballforbund: 30 %

7. Norway Cup: 26 %

8. Norges Skiforbund – arrangement: 26 %

9. Øyafestivalen: 25 %

10. Palmesus: 24 %

11. Norges Skiskytterforbund: 22 %

12: Norges Friidrettsforbund: 22 %

13. Norges Røde Kors: 21 %

14: Rosenborg Ballklub: 19 %

15: Kirkens Bymisjon: 18 % Vis mer

For første gang har Sponsor Insight delt opp undersøkelsen i mest spennende profil, som inkluderer enkeltutøvere, og mest spennende objekt. Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, for to år siden, var håndballgutta det mest spennende objektet. Nå stjeler Eliteserien topplassen.

– Sponsorene ser at de får noe ut av det hos eliteserieklubbene, det er det viktigste. Sportslig suksess er ikke så viktig for bedrifter. Men det er ikke bare klubbene, her har hele Eliteserien i fotball blitt nevnt. Det er den totale ligaen, sier Arntsen.

Det får jubelen til å stige i taket på kontoret til Norsk Toppfotball.

– Vi er har ligget midt på treet på disse undersøkelsene før med Eliteserien og klubbene, så først og fremst må jeg si gratulerer til klubbene. De gjør en god jobb i sine regioner. De byr på seg selv og er folkelige. Vi skal være åpne, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Rosenborg er nemlig idrettslaget som kommer høyest opp på listene. De legger seg på en 14. plass, foran blant annet Alpintforbundet, VG-lista og Kirkens Bymisjon.

– Det er alltid deilig å vinne, og så er vi ydmyke i forhold til dette. Jeg må si jeg er overrasket, jeg hadde ikke ventet at vi skulle klarte til topps så fort, konkluderer Øverland.

På listen over de mest spennende profilene troner også fotballen på topp. Der rangeres Martin Ødegaard på topp, foran Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm, som toppet lista sist. Det gleder også Øverland.

– Vi ønsker å skille oss ut. Vi kan ikke konkurrere med Premier League, La Liga og Bundesliga. Vi må konkurrere med våre profiler. Man klyper seg i armen når man ser Berge og Haaland prestere ute i verden. De kommer fra en vei i norsk fotball, og er blitt for gode for Eliteserien. Dette er topp gutter, som har bydd på seg selv i lokalmiljøet, og næringslivet, slår Øverland fast.

