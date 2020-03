Norge fikk det meget tungt mot Tyskland i lørdagens semifinale i Algarve Cup. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix

Fotballjentene gikk på sitt største tap siden 2009

(Norge - Tyskland 0–4) Norge måtte se seg slått hele 0-4 av Tyskland i semifinalen i Algarve Cup lørdag. Dermed får fotballjentene ikke muligheten til å forsvare fjorårets tittel.

Selv om Norges stjernespiller Caroline Graham Hansen ble friskmeldt før kampen, ble tyskerne for sterke for det norske laget på den portugisiske solkysten. Dermed ble det stopp i semifinalen for Martin Sjögrens lag.

Fotballjentene kom dit som regjerende mestre etter den solide 3–0-seieren over Polen i finalen i forrige utgave, en prestasjon som fungerte som et frampek mot den imponerende VM-innsatsen.

Med lørdagens 4–0-tap for Tyskland, gikk fotballjentene på sitt største tap siden 2009 - også da mot Tyskland, i EM-sluttspillet i Finland.

Etter en jevn start på kampen sendte Lea Schüller hvittrøyene i ledelsen etter 20 minutter spilt. Noe senere doblet Johanna Elsig ledelsen på et hjørnespark.

Tyskernes tredje kom til på komisk vis. På et hjørnespark bokset Norges sisteskanse Cecilie Fiskerstrand ballen i Ingrid Syrstad Engen og i mål. Syrstad Engen møtte mange av sine lagvenninner fra Wolfsburg, og kunne lite gjøre for å forhindre scoringa.

Kampens siste scoring kom på nok et hjørnespark. Fra straffemerket stanget Marina Hegering inn tyskernes fjerde mål for kvelden.

Et snaut kvarter før slutt fikk Emilie Marie Aanes Woldvik sin landslagsdebut da hun erstattet Ingrid Moe Wold.

Norge står nå uten seier mot tyskerne siden 2013 (to uavgjort og to tap).

PS! Norge spiller bronsekamp mandag. Der venter New Zealand eller Italia.

