FKH-spiller hardt ut mot egen klubb: – Man føler seg verdiløs

FK Haugesund har valgt å permittere hele spillerstallen - med unntak av fem. Det får den danske stopperen Benjamin Hansen til å gå hardt ut mot egen klubb.

– Jeg er helt overbevist om at det er mange andre mennesker i mange andre bransjer som også er i en dritt-situasjon, og jeg ønsker ikke å opphøye meg selv på noen måte. Men man føler seg verdiløs. Klubben sier noe til meg, og så permitterer de meg likevel. Man føler seg i høyeste grad bortvalgt, sier Hansen til danske Bold.dk.

Onsdag kom meldingen om at FK Haugesund permitterer hele troppen, med unntak av fem spillere. Permitterte spillere kan i teorien gå til ny klubb etter 14 dager.

Noen av spillerne er unntatt permittering fordi de ikke har rett på dagpenger i Norge. FK Haugesund bekreftet onsdag at to av spillerne er holdt igjen på verdigrunnlag - altså for å beholde den potensielle salgsverdien på spillerne.

– Jeg synes det er en underlig måte å dele troppen på. Enten permitterer man hele troppen, eller så permittere man ingen, sier stopperen.

Hansen er på ingen måte alene i å reagere mot haugelendingenes respons på den inneværende coronakrisen. Onsdag gikk agent Imad El Hammichi hardt ut mot klubbens praksis.

– Både jeg og de andre har vært sinnssykt viktige for klubben, og de har fortalt at de ser en fremtid i oss. Men åpenbart ikke nok, sier Hansen.

Han har altså mulighet til å si opp sin kontrakt om mindre enn to uker. Behandlingen fra klubben har fått ham til å overveie den muligheten, erkjenner stopperen.

– Nå har klubben valgt noen over oss andre, og det betyr at klubben har vært seg selv nærmest. Det må vi også være, sier Hansen til bold.dk.

VG har vært i kontakt med FK Haugesunds daglige leder John Harald Log, som ikke ønsker å kommentere, og sier at de vil ta det internt. Hansens stopperkollega Fredrik Pallesen Knudsen beskriver egen skjebne som permittert som utrolig kjip.

– Men vi må vi må samtidig være klar over at dette er en verdenskrise. Jeg har forståelse for at det ikke er mulig å drifte klubben på en forsvarlig måte når inntektene stopper opp, sier han til VG.

Fra karantenetilværelsen hjemme i Haugesund vil han ikke mene noe om at to FKH-spillere vurderes som for verdifulle til å bli permittert.

