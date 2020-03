VIL VIDERE: Fredrik Gulbrandsen i aksjon i Europa League-kampen mot AS Roma. Nå venter FC København og Ståle Solbakken torsdag. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Gulbrandsen: – En fordel for oss å spille for tomme tribuner i Parken

İstanbul Başakşehir melder om utsolgt stadion torsdag, mens FC København må spille for tomme tribuner i Parken i returkampen neste uke. Fredrik Gulbrandsen (27) innrømmer at det er en fordel.

Nå nettopp

FC København-trener Ståle Solbakken sa på sin pressekonferanse onsdag at han syntes det var urettferdig at det tyrkiske laget får spille med full støtte fra sine supportere, mens danskene har bestemt at de skal ha tomme tribuner - for å hindre spredning av corona-viruset.

– Vi får se om vi skal sette opp 30 000 utstoppede dukker til returkampen, spøkte Solbakken.

– FCK er et godt lag, men vi er i god form og har gjort det bra i det siste. Så det blir en spennende kamp, melder İstanbul Başakşehirs norske Fredrik Gulbrandsen til VG.

– Det er vel en fordel for oss at vi skal spille for tomme tribuner i Parken, men alt kan skje.

– Blir du brukt som FC København-ekspert av trenerteamet?

– Jeg har vel ikke blitt brukt som noen ekspert, jeg føler teamet har god kontroll på hva slags lag som møter oss.

Fredrik Gulbrandsen har hatt en god sesong, men det er ikke sikkert at han kan spille mot FC København.

– Jeg sliter med ribbeina, så jeg er usikker på om jeg får vært med.

Serievinneren i Tyrkia går rett inn i playoff om Champions League-plass. Başakşehir og Trabzonspor ligger nå på delt tabelltopp med 52 poeng på 25 kamper. Galatasaray og Sivasspor er også med i gullkampen.

– Målet er sevfølgelig å vinne serien og komme oss inn i Champions League, men det er det flere klubber i Tyrkia som har ambisjoner om, så det blir tøft, sier Fredrik Gulbrandsen.

İstanbul Başakşehir-president Göksel Gümüsdag kunne onsdag melde om at torsdagens kamp er utsolgt: 17 000 tilskuere.

– Man kan si at turneringen beveger seg inn i en fase der det ikke er rettferdig når de ene laget spiller uten tilskuere - og det andre med, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen onsdag.

– Konkurransefordelen for det ene laget er etter min mening meget stor.

Solbakken sier at de bare må forholde seg til de anbefalinger og retningslinjer som kommer.

FC København skal revansjere en generalprøve der de tapte 1–0 for AC Horsens.

– Det er det dårligste jeg har sett i min tid i FCK, sier Solbakken.

Başakşehir er i åttendedelsfinalen i Europa League for første gang. Laget har vist sterk form med fire strake seirer i alle turneringer - inkludert 4–1 hjemme mot portugisiske Sporting i forrige runde av Europa League.

Det ble ampert da FCK tok seg videre forrige runde:

Publisert: 12.03.20 kl. 15:05

