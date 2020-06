fullskjerm FØR PAUSE: Slik sitter tilskuerne på Lerkendal Stadion under første omgang av serieåpningen mot Kristiansund.

RBK beklager etter supporterbilder – samme varsel i Sarpsborg

TRONDHEIM (VG) Norges Fotballforbund (NFF) varslet grep etter å ha sett bilder av tilskuerne på Lerkendal Stadion i serieåpningen mot Kristiansund. Etter kampen beklaget Rosenborg, men også Sarpsborg 08 kom i fokus fra NFF.

– NFF-delegat (forbundets utsendte representant) på Lerkendal er varslet. Ser ut på bilde som om de sitter for tett. Han sjekker ut, skrev konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG mot slutten av første omgang av kampen.

Det er kun tillatt med 200 tilskuere på eliteseriekampene. Disse har blitt plassert på svært ulikt vis av klubbene som er i gang med sine hjemmekamper i serieåpningen.

Bildene av Rosenborg-tilskuerne, som er samlet på et begrenset område på den øvre Pepsi Max-tribunen på Lerkendal, har altså ført til reaksjoner fra NFF. Det skal nemlig holdes én meters avstand mellom tilskuerne på tribunen, noe som ikke virket å være tilfelle.

Også i Sarpsborg 08s kamp mot Vålerenga står supporterne bak bortemålet tilsynelatende for nær hverandre. Fisketjønn gjentar budskapet fra Lerkendal-bildene:

– Samme som for Lerkendal. Ser ut som de står vel tett, skriver han i en SMS, og sier at delegaten også i Østfold er varslet.

Speakeren på stadion har varslet ved tre anledninger at tilskuerne må huske smittevern.

«VEL TETT»: NFF-direktør Nils Fisketjønn mener at også Sarpsborg 08-fansen står «vel tett» deres hjemmekamp mot Vålerenga. Foto: Øyvind Herrebrøden

Rosenborg varslet også grep i pausen. I etterkant av kampen forklarte og beklaget arrangementssjef Bjørn Skjæran.

– Vi ble gjort oppmerksomme på at det så veldig trangt ut og det var ingen tvil om at det så sånn ut. Det var mange familier som satt sammen og vi hadde en meters sikkerhet mellom, men for all del vi hadde jo en hel tribune å ta av, så hvorfor det ble så trangt kan vi ikke svare på. Det var bare vår feil. Beklager så mye. Til neste gang blir det ikke sånn, sier han til VG.

Like etter pause var det merkbart større spredning blant RBK-supporterne på stadion.

– Vi ba folk pent om å spre seg ytterligere med tanke på smittehensyn, sier Skjæran.

Slik svarte arrangementssjef Bjørn Skjæran etter kampen:

På Color Line Stadion i Aalesund, under kampen AaFK – Molde, er det tatt ut mer avstand mellom tilskuerne:

STRUKTUR: Slik sitter tilskuerne i Aalesund. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Det samme gjelder Stabæk. På Nadderud Stadion, der Mjøndalen er på besøk, er tilskuerne fordelt én og én over hele den ene langsiden.

– Vi følger retningslinjene til punkt og prikke. Her er det to meters avstand mellom alle, sier kommunikasjonssjef Oddbjørn Vistnes i Stabæk.

Skjæran sier de strukturerte eksemplene fra andre arenaer er noe de selvfølgelig vil se på til neste kamp på Lerkendal.

STRENGT: Slik sitter tilskuerne på Nadderud Stadion. Foto: Mats Arntzen / VG

På Skagerak Arena i Skien, der Odd tar imot Sandefjord, sitter mellom 50 og 100 tilskuere på kortsiden bak Sandefjord-målet, mens resten sitter på langsiden i solen.

– Vi har VIP-arrangement med ca 60. Øvrige er medlemmer og 120 sesongkort på kortsiden. Fikk ikke alle på langsiden pga. banksjefen til Sparebank 1, som har 1000 pappsupportere. Resten er fordelt ulike plasser f.eks. HC-plasser, melder publikum- og arrangementssjef Line Refsdal i Odd til VG.

Avstanden så ikke ut til å være et stort problem i Stavanger, der leder for privatmarked, Eirik Bjørno, forklarer tiltakene slik:

– Vi har vært veldig nøye på det, og hatt flere planleggingsmøter. Vi har egentlig vært forberedt på å slippe inn et begrenset antall tilskuere ganske lenge, så vi har hatt en plan. De som var heldige og ble trukket ut fikk informasjon allerede i går, om hvordan de måtte sitte. Da de kom på stadion fikk de en SMS der det sto «Kjekt at du er på kamp. Husk å sitte to seter unna hverandre». Vi har også fire verter per 50. tilskuer som skal passe på at alle holder den nødvendige avstanden.

JÅTTÅVÅGEN: Ingen tegn til at tilskuerne flokker seg rundt hverandre under kampen mellom Viking og Bodø/Glimt. Foto: Carina Johansen

