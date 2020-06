HOVEDROLLER: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) skal prøve å styre Manchester United til Champions League-plass, mens Jürgen Klopp skal sikre gullet for sitt Liverpool. Foto: OLI SCARFF / AFP

Alt du trenger å vite om Premier League-starten

Premier League er onsdag kveld tilbake – men selvfølgelig ikke slik som vi kjenner den. Det er størst spenning til kampen om Champions League-plassene - og å unngå nedrykk.

Her er litt av det du må vite:

Når går kampene?

Fredager: 21.00.

Lørdager: 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00.

Søndager: 13.00, 15.00, 17.30 og 20.00.

Mandager: 21.00.

Midtuke-kampene:

Tirsdag: 19.00 og 21.00.

Onsdag: 19.00 og 21.00.

Torsdag: 19.00 og 21.00.

De neste kampene: 17. juni kl. 19.00: Aston Villa – Sheffield Utd. 17. juni kl. 21.15: Manchester City – Arsenal. 19. juni kl. 19.00: Norwich – Southampton. 19. juni kl. 21.15: Tottenham – Manchester United. 20. juni kl. 13.30: Watford – Leicester. 20. juni kl. 16.00: Brighton – Arsenal. 20. juni kl. 18.30: West Ham – Wolves. 20. juni kl. 20.45: Bournemouth – Crystal Palace. 21. juni kl. 15.00: Newcastle – Sheffield Utd. 21. juni kl. 17.15: Aston Villa – Chelsea. 21. juni kl. 20.00: Everton – Liverpool. 22. juni kl. 21.00: Manchester City – Burnley. 23. juni kl. 19.00: Leicester – Brighton. 23. juni kl. 21.15: Tottenham – West Ham. 24. juni kl. 19.00: Manchester United – Sheffield United. 24. juni kl. 19.00: Newcastle – Aston Villa. 24. juni kl. 19.00: Wolves – Bournemouth. 24. juni kl. 21.15: Liverpool – Crystal Palace. 25. juni kl. 19.00: Burnley – Watford. 25. juni kl. 19.00: Southampton – Arsenal. 25. juni kl. 21.15: Chelsea – Manchester City. Vis mer

Avslutningen

Søndag 26. juli avsluttes årets sesong. Da spilles alle kampene samtidig.

Den første kampen

Aston Villa-Sheffield United onsdag kl. 19.00. Deretter Manchester City-Arsenal samme kveld kl. 21.15.

TV-kamper

TV 2 får sende samtlige av de 92 gjenstående Premier League-kampene denne sesongen. Onsdagens kamp mellom Manchester City og Arsenal går på hovedkanalen TV 2.

TV 2 vil tilby stadionlyd:

Gullet

Liverpool er så å si sikret gullet - etter som de ligger 25 poeng foran Manchester City. Det blir den første ligatittelen på 30 år. I tidligste fall kan den bli sikret allerede denne uken - i lokaloppgjøret mot Everton.

Champions League

Kampen om Champions League-plassene er selvfølgelig interessant - og avgjørelsen om at Manchester City skal utestenges fra Europa, er anket til CAS (idrettens voldgiftsrett). Topp 5 kan være nok for Champions League-plass - etter som Pep Guardiolas menn trolig ender blant disse, men om City skulle vinne fram i CAS, endrer det seg.

For de mange Manchester United-tilhengerne i Norge blir det spennende uker, men Ole Gunnar Solskjærs menn har et relativt enkelt program igjen (Tottenham, Sheffield United, Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, West Ham, Leicester).

Nedrykk

Seks klubber kjemper for å unngå nedrykk. Norwich ligger verst an, mens Aston Villa og Bournemouth ligger på de to plassene foran. Watford, West Ham og Brighton føler også presset.

Corona-tiltakene

Alle kampene går for lukkede dører. Antall personer innen stadionmurene skal ikke være mer enn 300 under kampene (spillere, ledere, dommere, vakter, media, osv.).

Som i andre ligaer er fem bytter tillatt. Det er lov å ha ni innbyttere på benken (mot normalt syv).

VAR er

VAR-systemet skal brukes som tidligere i sesongen.

Snakkisen

Marcus Rashford har bedt myndighetene ta tak i matmangel og fattigdom hos barn i England. Måten Manchester United-spilleren har brukt sin stjernestatus, roses av profilerte politikere i England.

– Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet, skrev han i et brev til parlamentet.

Rekord-jakten

Liverpool jager en rekke rekorder som ligamester:

* Poengrekorden: Manchester City har rekorden med 100 i 2017/18 - Liverpool kan teoretisk klarte 109.

* Antall seirer: Manchester City hadde 32 i 2017/18. Med seier i samtlige kamper kan Liverpool komme opp i 36.

* Tidligste avgjørelse: Manchester City og Manchester United har sikret tittelen med fem gjenstående kamper (henholdsvis 2017/18 og 2000/2001). Liverpool har gode muligheter til å slå den rekorden.

* Største seiersmargin: Citys 19 poeng i 2017/18 er best til nå. Liverpool leder nå med 22 poeng om City vinner sin utsatte kamp.

Dette vil skje

* Det vil være ett minutts stillhet for corona-ofre før de første kampene. Storbritannia er som kjent blant de verst rammede landene.

* I de 12 første kampene blir spillernes navn erstattet med #BlackLivesMatter.

Corona-sjekk

Premier League-spillere og ledere har blitt testet for corona-viruset to ganger i uken. Det er registrert 16 positive tester av totalt 8.687.

De skal fortsatt bli testet to ganger i uken. Alle som tester positivt, må i syv dagers selvisolasjon.

Publisert: 17.06.20 kl. 16:45

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

