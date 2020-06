TOMME TRIBUNER: Når Eliteserien sparkes i gang blir det for tomme tribuner. Foto: Gorm Kallestad

Fredheim: Eurosport har aldri vurdert kunstig stadionlyd

Forslaget om fiktiv stadionlyd fra eliteseriekampene falt ikke i god jord hos supporterne. Nå kan de puste lettet ut. – Vi vil ikke legge på kunstig publikumslyd, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

– Vi har tenkt mye og jobbet mye med hvordan vi i Eurosport skal gjøre det med tomme tribuner, sier Eurosports Kenneth Fredheim under Strømsgodsets seriestart spesial ledet av Håvard Lilleheie.

16. juni sparkes Eliteserien i gang – etter å ha blitt utsatt i flere måneder på grunn av coronapandemien. I mai ble det spekulert i om kampene kunne bli spilt med fiktiv stadionlyd. Det fikk flere supportere til å rase.

– Det er helt på bærtur, sa Vetle Bergene Johansen, leder i Oddrane (Odds supporterklubb), til VG da.

Torsdag kveld fikk de bekreftelsen de ønsket.

– Jeg kan berolige alle de supporterne som er redde for at det blir kunstig supporterlyd. Det har vi aldri vurdert, sier Fredheim.

Videre spiller Lilleheie ham opp på at det i både langrenn og alpint brukes lydeffekter på TV-sendingene.

– Vi vil ikke legge på kunstig publikumslyd, men vi gjør andre ting, sier Fredheim.

Vil bruke bildeeffekter

Blant annet vil det komme en bildeeffekt med et jubelbrøl når det blir scoringer.

– Vi må ha noen sånne effekter, det vi vil unngå er den ekko-følelsen på stadion. Men det er ingenting som vil fremstå noe rarere enn det verden faktisk er, forklarer han.

KOMMENTATOR: Kenneth Fredheim. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fredheim forteller videre at for Eurosports del blir det meste det samme.

– Vi gjør akkurat det samme som vi har gjort: Produserer kampene på samme måte, med like mange kameraer og satser like hardt, men så har vi selvfølgelig regler vi må forholde oss til med tanke på intervjuer. Fra vår side blir egentlig nesten ingenting annerledes.

– Vi kommer til å prøve og filme spillet litt tettere, for ikke å gi følelsen av et stort tomt rom. Men det blir nok veldig, veldig små forskjeller, legger han til.

Følger ikke Premier League

Premier League starter opp dagen etter Eliteserien, de har bestemt seg for å bruke publikumslyd fra dataspillet FIFA 20.

TV-kanalen Sky Sports, som har rettigheter til Premier League, har allerede besluttet at deres seere vil kunne velge funksjonen med ferdig innspilt tilskuerlyd fra EA Sports FIFA 20. Det er laget lyd som er spesifikk for hver enkelt klubb.

I Danmark valgte de til den åpningskampen etter coronautsettelsene å ha skjermer med supportere på stadion, se hvordan det ble i videovinduet under:

Fredheim påpekte også at han håpet det ikke tok altfor lang tid før det ble åpnet opp for at noen supportere og tilskuere får lov til å følge Eliteserien fra stadionene rundt om i landet.

I Danmark ble det denne uken åpnet for opp til 500 tilskuere per kamp.

