SJENERT? Nei da, Martin Ødegaard har modnet mye det siste året. Her fra fredagens pressekonferanse. Joshua King til venstre på bildet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Det finnes ikke lenger noen grenser for hva Ødegaard kan oppnå

ULLEVAAL STADION (VG) – Det er fint om du svarer på spansk, sa reporteren fra spansk TV. Martin Ødegaard (20) smilte, trakk pusten – og så kom det et ganske langt svar, på «godt spansk», ifølge dem som kan språket.

VGs spansktalende reporter, Christina Paulos, fortalte meg at Ødegaard «har uttalen», at han virkelig er blitt flink i det spanske språket, ikke bare på fotballbanen.

Og dette er bare nok et bevis på at den lille gutten jeg hilste på første gangen da han var 15 år og en måned, på Spanias solkyst, virkelig er blitt voksen på de siste 10 månedene.

For det var nok av dem som var skeptiske, som mente at hypen var for stor, at utviklingen ikke kom raskt nok, og at klubbvalget (Real Madrid) var feil.

Og at utviklingen hadde stoppet – litt for kjapt.

Men vi skal huske følgende:

* Martin Ødegaard var bare 13 år da Strømsgodset tok sjansen på å la han spille en treningskamp med A-laget.

* Han var 15 år og 118 dager da han debuterte for Strømsgodset i Eliteserien.

* Han var 15 år og 234 dager da han debuterte for det norske A-landslaget.

* Og han var 16 år og 158 dager da han debuterte, for Real Madrid, i La Liga.

Han fikk ni A-landskamper og mye tillit fra daværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo, og da han valgte Real Madrid, i januar 2015, sto det til slutt mellom Arsenal, Liverpool og Bayern München, i tillegg til det spanske storlaget.

Det måtte kanskje komme en stopp i utviklingen, jeg mente han hadde hatt best av å dra til talentfabrikken i Ajax. Og det mener jeg fortsatt.

Men fra det til å avskrive gutten, som noen faktisk gjorde, det er drøyt. I dag spiller Martin Ødegaard fast i La Liga, som 20-åring. Det er ikke så mange som gjør det.

Og beviset på at han har tatt nivået, det er utmerkelsen som «månedens spiller» i den spanske ligaen. Til skeptikerne er dette svaret: Uansett hvordan det går videre – Martin Ødegaard har bevist at talentet hverken var oppskrytt, at hypen var for stor eller at han kom til å falle gjennom.

Men det er egentlig først i 2019 at han fikk bevist at han har gjort det rette, at han har vært tålmodig nok. For gjennombruddet kom med et meget vellykket lån i nederlandske Vitesse. Samtidig hadde Ødegaard jobbet mye med fysikken, bli sterkere, bedre defensivt.

Det siste var også avgjørende for at Per-Mathias Høgmos etterfølger som landslagssjef, svenske Lars Lagerbäck, fikk øynene opp. Lagerbäck var av dem som ikke lot seg blende av den unge Ødegaards ballbehandling og gode blikk, Lagerbäck ønsker seg kun såkalte «toveis-spillere».

REAL MADRID: Martin Ødegaard har akkurat signert for Real Madrid, 16 år gammel. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck signaliserte at Ødegaard måtte bli bedre defensivt. Han fikk et par sjanser i 2017, men var utelatt av Lagerbäck i nesten hele 2018. Svaret var det samme: Han måtte bedre det defensive. I tillegg hadde Lagerbäck, med rette, sett at talentet ikke produserte mange nok målpoeng (scoringer eller målgivende).

Samtidig fulgte svensken godt med, så at ting var i ferd med å skje i Vitesse. Så Lagerbäck hentet inn igjen Ødegaard til de to siste landskampene i 2018, der han fikk noen minutter. I mars 2019 startet han, mot Spania borte og Sverige hjemme. Og Lagerbäck ble mer og mer imponert.

Ødegaard hadde tatt utfordringen.

Siden har det bare gått en vei. Og fra å så vidt komme med i landslagstroppen for et år siden, er nå Ødegaard selvskreven, ikke bare i troppen og ikke bare i laget: Lagerbäck har begynte å bygge mye av spillet gutten, som fortsatt bare er 20 år og allerede står med 20 A-landskamper.

Og plutselig har Norge en fotballspiller som andre nasjoner misunner oss, som noen vil mene at er god nok for det spanske landslaget, som Ødegaard og Norge møter lørdag kveld på Ullevaal.

De flestes øyne vil, naturlig nok, være på Martin Ødegaard lørdag kveld.

Jeg tipper han takler utfordringen like elegant som da han svarte på flytende spansk under fredagens pressekonferanse.

For det finnes egentlig ingen grenser for hvor langt denne gutten kan nå – nå.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

