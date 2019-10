Supportere med masker av Ronaldo og Messi fotografert under VM i Russland. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Messi utelukker at han vil følge Ronaldos råd

Cristiano Ronaldo har flere ganger oppfordret Lionel Messi til å prøve lykken i andre ligaer. Argentineren utelukker at det vil skje.

Det er i et intervju, gjengitt i blant annet Kicker, i forbindelsen med utdelingen av Gullstøvelen, at Messi holder fast ved at han blir i Barcelona.

– Alle har sine mål og gjør sine erfaringer. Jeg har aldri hatt behov for å forlate den beste klubben i verden, FC Barcelona, der jeg liker treningen, kampene og byen. Det hele passer perfekt - og jeg vet nøyaktig hva klubbens målsetning er. Jeg trenger ikke lete etter andre andre, svarer Messi på spørsmål om han vil følge Ronaldos oppfordring om å forlate sin komfortsone i Barcelona og finne nye utfordringer i andre ligaer.

Ronaldo har spilt for Manchester United i Premier League, for Real Madrid i La Liga og spiller nå for Juventus i Serie A etter at han i sin forlot Sporting Lisboa.

Messi derimot kom til Barcelonas akademi som 13-åring, debuterte som 17-åring i 2004 og har som 32-åring ingen planer om å gjøre noe annet.

Så sent som i desember 2018 oppfordret Ronaldo Messi til å forlate Barcelona til fordel for en Serie-A-klubb, slik at han kunne vise at han kunne hevde seg i en annen liga enn den spanske.

– Jeg ønsker at Messi kommer til Italia og spiller en dag. Han burde gjort som meg, og tatt utfordringen. Men om han er fornøyd der han er nå, så respekterer jeg det, sa Ronaldo i et intervju med La Gazzetta dello Sport.

Messi mottok denne uken Gullstøvelen for tredje året på rad og for sjette gang totalt. Han sto for 36 mål for Barcelona sist sesong.

Kicker spør Messi om hvor lenge han kommer til å holde på.

– Man merker selv hvor lenge man kan fortsette. Jeg vil være den første til å si: Nå fungerer det ikke lenger. Eller jeg føler meg så bra at jeg enkelt kan fortsette. Det vil jeg finne ut over tid.

Denne sesongen har han vært skadeplaget og har funnet ut at kroppen trenger mer hvile enn før.

– Det er vanskelig å innse det, fordi jeg har det bra mentalt. Du tror at du er 25 år og kan fortsette å gjøre de samme tingene som før. Men kroppen bestemmer - og du må være mer forsiktig enn før. Det skal en prosess til å venne seg til det. Og ha andre type forberedelser til trening og kamper.

Lionel Messi innrømmer at det blir lite tid til å slappe av når du har tre barn hjemme.

– Vi prøver bevisst å oppleve disse øyeblikkene - og gleder oss også hvert sekund med barna, sier Messi og fastslår at han fortsatt er sulten på titler med Barcelona.

– Jeg vil vinne Champions League en gang til!

