SKAL BRØLE SNILLT: Ronny Deila tror samhold og trygghet blir det viktigste for å Vålerenga ut av resultatsporet. Her fra Ranheim-kampen søndag. Foto: Audun Braastad

Deila fast bestemt på nytt VIF-år: – Det dummeste klubben kan gjøre, er å begynne på nytt

VALLE (VG) Mellom ydmykelsen mot Viking og poenget mot Ranheim har Vålerenga-trener Ronny Deila (44) gjort en del erkjennelser. En av dem er at han mener han har en fremtid som klubbens trener.

Nå nettopp







Det sier Vålerenga-treneren i dette VG-intervjuet, der han gir uttrykk for at han aldri har tenkt ett sekund på å trekke seg – hverken nå eller etter sesongen. Han er fast bestemt på å gå på i 2020, hans siste år i den nåværende kontrakten.

– Det dummeste klubben kan gjøre, er å begynne på nytt igjen. Det er ikke mitt bord, og jeg tenker ikke noe på det. Men det synes jeg hadde vært trist. Jeg jobber til det motsatte er bevist. For jeg har tro på spillergruppen min, troen på klubben og troen på meg selv. At vi skal få det til sammen og stå som seierherrer til slutt, er jeg ganske trygg på at vi skal få til, sier 44-åringen til VG etter han har fordøyd Ranheim-kampen og siktet seg inn mot Odd fra hjemfylket kommende lørdag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

1-1 mot Ranheim var ikke fullt så ille som 0-4 mot Viking helgen før, men det betyr at Vålerenga økte rekken av kamper uten seier til ni. Spørsmålene til Ronny Deila er enda flere. Som for eksempel om han orker å gå på en ny sesong – eller om han i det hele tatt tror han får lov til det når styret har evaluert 2019-sesongen.

– Fotball er livet mitt. Jeg er trener og har vært trener siden jeg var 10 år gammel. Jeg gir meg aldri. Jeg elsker det yrket her. Jeg har lyst til å være her videre. Jeg har god kjemi med menneskene som er i klubben, og de som bestemmer. Jeg har troen på at neste år er en helt annen sesong.

les også Styrelederen freder Deila

– Vi har gjort ting som har vært bra denne sesongen, og ting som ikke har vært så bra. Sannheten er at jeg lærer mer og mer om klubben, om spillerne, om hva som skal til for å få det til i Vålerenga. Det er en klubb der veldig få har fått det til. Denne erfaringen gjør meg enda sterkere til neste år, hevder Vålerenga-treneren – og mener han har vært i lignende situasjoner før, som innledningsvis i Strømsgodset. Starten i Celtic mener han var ti ganger verre enn det han opplever nå.

– Du sier du har troen på spillergruppen. Er den troen gjensidig?

– Jeg føler en veldig tillit i spillergruppen. Ved at når du prater med folk, føler du at du får gehør for det du sier. Du ser det i øynene, kroppsspråket, du hører hva folk sier. At folk har troen på det som er her, sier Deila og bruker et eksempel fra relativ nær klubbhistorie på hvordan det kan snu.

– Da Vålerenga tok sølv i 2004, husker jeg en ganske tøff kamp i 2003 (kvalifisering mot Sandefjord). Det var Kjetils tredje sesong (samme som Deila nå). Fra nesten å gå ned mot Sandefjord, til å ta sølvet året etter, tyder på at ting kan skje. Bodø/Glimt var i bånn i fjor, nå er de i toppen. Jeg vet vi jobber riktig og vet det er ting som må gjøres litt annerledes, sier Deila.

Ni kamper uten seier er et stykke unna Vålerengas verstenotering i toppdivisjonen på 15 (skjedde i 1975 og 1989–1990). Men et sted mellom ydmykelsen mot Viking og poenget mot Ranheim orket ikke Deila å lete etter flere feil i og rundt laget. Nå snakker han mest samhold, oppbygning av hverandre og «riktig» kommunikasjon er det som skal til for å redde stumpene av sesongen.

les også Deila tror denne nøkkelspilleren kan hjelpe Vålerenga ut av krisen

Han erkjenner riktignok at grunnspillet har vært for dårlig i lang tid, også da de slo medaljekandidat Bodø/Glimt 6–0, og topp fire-plasseringen, sesongens store målsetting og inngangsbilletten til Europa-kvalifisering, har han ha gitt opp.

– Konklusjonen min på hele greia er at vi hadde en sammensveiset og tydelig ledergruppe i vårsesongen. Da hadde vi trygghet i det. Den har vi mistet. Enten vet ikke spillerne hva de skal gjøre ute på banen; at de ikke kjenner rollen godt nok eller menneskene rundt seg. Eller at de er redde for å gjøre feil, mislykkes. Da blir du passiv. Det jeg ikke har klart å gjøre godt nok: det å få guttene til å slappe av. Være seg selv, medgir Deila.

– Har du stått foran spillergruppen og spurt dem om det er du som er problemet?

– Jeg sier det hver eneste gang; hvis det er noe med meg, så må du si det med en gang. Ærlighet er en av de viktigste verdiene. Er du ikke ærlig på tilbakemeldingene om hva du synes om ting, er du ikke lojal i mine øyne. Ellers har jeg såpass selvtillit og selvinnsikt at jeg vet opplegget er bra. Det er vanskelig å ta oss på planlegging, gjennomføring og evaluering.

– Er denne spillergruppa tøffe, modige og ærlige nok til å si fra om de hadde ment noe er feil med deg?

– Ja, det er jeg sikker på. Vi prater sammen hele tiden. Alle har vært i prosessen hele veien. Vi står i det sammen, sier Ronny Deila.

Bommer på formen

Laget hans har hatt et par-tre kraftige formdupper gjennom hele hans regime på Oslo Øst. Årets minner om 2017, da de gikk syv kamper uten seier; en kraftig nedgang i resultatene rundt sommerferien. I fjor pekte pilen nedover fra september av.

– Det eneste vi ser i disse periodene, er at vi må begynne å bytte på laget. Vi har brukt altfor mange spillere i år, og det gjorde vi i fjor og forfjor. Det å stå med et lag over tid, men det har vi ikke klart, det å holde kontinuiteten i ting. Det ser du i Sarpsborg også. Når du bytter hele laget, ser du hvor de havner hen. Og her er det spesielt. Når det er såpass trøkk som det er rundt Vålerenga, blir usikkerheten større og sterkere når det ikke fungerer. Det er da utryggheten kommer, mener Vålerenga-treneren, som satte inn sin 27. spiller for sesongen da Mohamed Fellah kom inn mot Ranheim.

– Er spillerne flinke nok til å gjøre jobben som kreves rent fysisk?

– Dette er den mest seriøse gruppa jeg noengang har trent. Du kan ikke ta dem på noe. Hver gang jeg gir dem fri, er de inne og trener. Du kan ikke ta oss på noe på det fysiske. Første året jeg trente her, datt den ene etter den andre. Nå har jeg ikke sett en krampe noe sted. Du løper faktisk mer når du taper enn når du vinner. Så treningskulturen er kjempebra, innvender Deila.

– Har sesongen endt slik at det viktigste for Vålerenga nå er å berge plassen?

– Jeg tenker at vi må begynne å ta poeng og vinne kamper. Så vi ikke kommer dit. Jeg er opptatt av at vi snur trenden. Gjør vi ikke det, da blir det trøbbel. Ingen tvil om det. Ni kamper uten seier er nedrykksprestasjoner, sier Ronny Deila.

Publisert: 01.10.19 kl. 12:46







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 23 13 5 5 37 – 27 10 44 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 6 Kristiansund 23 9 7 7 30 – 25 5 34 7 Brann 23 9 7 7 28 – 23 5 34 8 FK Haugesund 23 6 10 7 31 – 27 4 28 9 Vålerenga 23 7 7 9 35 – 36 -1 28 10 Lillestrøm 23 7 5 11 29 – 38 -9 26 11 Stabæk 23 6 7 10 26 – 32 -6 25 12 Strømsgodset 23 6 4 13 26 – 42 -16 22 13 Tromsø 23 6 4 13 25 – 48 -23 22 14 Mjøndalen 23 4 9 10 29 – 43 -14 21 15 Ranheim 23 5 6 12 25 – 39 -14 21 16 Sarpsborg 08 23 3 11 9 23 – 32 -9 20 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om