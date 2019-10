MÅ HA POENG: Lars Lagerbäck tok i dag ut troppen til kampene mot Spania og Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck mener Norge må ha minst fire poeng Spania og Romania

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck mener Norge helst burde gå ubeseiret gjennom de to avgjørende kampene mot Spania og Romania, i kampen om EM-plass.

Oppdatert nå nettopp







– Skal vi være helt sikre må vi gå rent gjennom kampene, men for å ha spenning inn i november må vi ha minst fire poeng på de to kampene, sier Lagerbäck under pressekonferansen på Ullevaal Stadion der han presenterte troppen til de to neste EM-kvalifiseringskampene.

Han påpeker også at Norge trenger hjelp slik at Sverige taper poeng dersom det blir fire poeng i de to kampene hjemme mot Spania 12. oktober og borte mot Romania tre dager senere.

– Men da kommer i alle fall kampene i november til å gjelde noe, dersom man skal se positivt på at vi har satt oss i denne situasjonen, sier Lagerbäck.

Han fortalte om få endringer i troppen til kampene i en gruppe der Norge har havnet bakpå i kampen om 2. plassen i gruppen, etter Spania som er ubeseiret så langt.

– Vi kan aldri bli passive mot et slikt lag, men ikke for aggressive heller, for da havner man fort i problemer, sier Lagerbäck om Spania som Norge tapte 1–2 mot borte i mars.

Norge ligger på fjerdeplass i gruppen med ni poeng. Spania har 18 poeng, Sverige 11 poeng og Romania 11 poeng etter seks kamper.

Landslagstreneren var klar på at Norge normalt sett burde hatt fire poeng til, men bare har gitt bort disse poengene. Blant annet ledet laget mot Sverige og Romania hjemme.

– Vi får to tøffe kamper som avgjør mye av fighten om andreplassen. Alle skjønner at Spania er en veldig god motstander, sier Per Joar Hansen, landslagsassistent.

Lagerbäck mener derimot landslaget har fått en god selvtillit på Ullevaal og har en god lagmoral. Han pekte på at laget har opparbeidet seg et høyere laveste nivå, men innrømmet at det har vært problemer i avgjørende kamper i våres.

les også Britene om Haalands Leeds-bakgrunn: – Han kunne spilt for England

Dette er troppen Lagerbäck leste opp til de to kampene:

Keepere: Hansen, Jarstein og Nyland

Forsvar: Ajer, Aleesami, Elabdellaoui, Gabrielsen, Hovland, Meling, Nordtveit, Reginiussen, Svensson.

Midtbane: Henriksen, Berge, Elyounoussi, Johansen, Midtsjø, Normann, Selnæs, Ødegaard

Spisser: Braut Haaland, Maars Johnsen, King, Sørloth

En av spillerne som har imponert i det siste er Mathias Normann:

Et av spørsmålene var om Markus Henriksen som er helt ute i kulden i Championship-klubben Hull kom til å være med i troppen. Han ble imidlertid et av navnene Lagerbäck leste opp.

– Vi møter to tøffe motstandere og vi kan ikke se bort fra at Markus er nyttig i vårt spill, sier Lagerbäck.

Sist gang Henriksen ikke var en del av den norske troppen var mot Tyskland i september i 2017. Siden har han spilt alle kamper unntatt mot Malta sist. Da var han ubenyttet reserve i troppen.

Mats Møller Dæhli er derimot ikke med i troppen etter godt spill i Tyskland og det ble tema på presentasjonen av troppen.

– Han er veldig nære. Men når vi har tittet på balansen til midtbanen så har vi sett etter blanding av mer offensive kvaliteter og noen mer fysiske og defensive kvaliteter. Vi har vektet mot toveisspillere denne gangen, sier Lagerbäck.

Publisert: 01.10.19 kl. 11:36 Oppdatert: 01.10.19 kl. 11:55







Mer om