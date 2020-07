RADARPAR: Jesse Marsch kom inn - og Erling Braut Haaland blomstret. De to fant tonen i siste halvdel av 2019. Foto: Jon Super / AP

Gamletreneren tror Haaland blir verdens beste spiss

På spørsmål om Erling Braut Haaland kan bli verdens beste spiss, er ikke hans gamletrener, Jesse Marsch, i tvil. Han er helt overbevist om at nordmannen blir verdens beste spiss.

Oppdatert nå nettopp

Spørsmålet om Haaland kunne bli «verdens beste nummer ni», altså spiss, fikk han da han gjestet podkasten til Bleacher Report, «Football Ranks».

– Ja, svarer Marsch kontant, og ler.

– Og personligheten hans er slik at han vil bli best. Han er blant de mest hardtarbeidende vi har hatt her, fortsetter han, og sikter til Haalands tid i RB Salzburg.

Haaland har selv uttalt at han vil bli verdens beste. Det sa han da han fikk prisen for «Årets gjennombrudd» i Eliteserien:

Enorme måltall

Haaland spilte for den østerrikske storklubben gjennom kalenderåret 2019. I løpet av hans første halvår der, i siste del av 2018/19-sesongen, fikk han fem kamper i alle turneringer (østerriksk Bundesliga, ÖFB-Cup og Europa League), og noterte seg for en scoring.

I sommerpausen erstattet Jesse Marsch Marco Rose som hovedtrener. Han ble offisielt presentert som RB Salzburg-trener 6. juni, og da sesongen startet en drøy halvannen måned senere, skulle Haaland slå ut i full blomst.

les også Haaland ønsker seg Carew-kroppen: – Han er litt mer maskin

Han startet sesongen med hat trick i cupens første runde mot SC/ESV Parndorf, og derfra så han seg aldri tilbake. Han forlot RB Salzburg til fordel for Borussia Dortmund etter å ha notert seg for 28 scoringer (åtte av dem i Champions League) og syv målgivende pasninger på 22 kamper.

les også Haaland ble matchvinner – sikret annenplassen for Borussia Dortmund

Han fortsatte der han slapp i Borussia Dortmund. Han scoret – igjen – hat trick i debuten (mot Augsburg), og avsluttet 2019/20-sesongen med 16 mål på 18 kamper for Borussia Dortmund.

Han endte til slutt med totalt 44 mål og ti målgivende pasninger på 40 kamper.

les også Haalands fetter Albert (16) har signert for Molde

– En ny Lewandowski

Robert Lewandowski regnes av mange som verdens beste spiss akkurat nå. Og det er nettopp han Haaland sammenlignes med.

– Haaland kan bli en ny Lewandowski, har Ottmar Hitzfeld tidligere uttalt.

– Jeg var overbevist med en gang jeg så ham. Han er utrolig intelligent og alltid på jakt etter rom. Han er veldig god teknisk i tillegg til å være både rolig og rask, legger Hitzfeld, som har trent både Borussia Dortmund og Bayern München, til.

MÅLMASKINER: Robert Lewandowski (t.v.) og Erling Braut Haaland har hamret inn mål for hver sin tyske storklubb. Foto: [CHRISTOF STACHE, INA FASSBENDER] / AFP

Marsch er på ingen måte overrasket over de ville måltallene eller de voldsomme sammenligningene.

– Han hadde energi og positivitet hver eneste dag, og så har han naturligvis talentet. Han er så rask og så smart. Og han kan avslutte på alle mulige måter. Han er en av dem som har alt. Han har det mentale også, så vel som det tekniske, sier han.

les også Haaland og Dortmund rundspilt og ydmyket i sesongavslutningen

En del av beskrivelsene hans samsvarer med VGs store kartlegging av Haalands fulltreffere gjort i november. Det kan du lese mer om her.

Han er ikke den første manageren som har brukt store ord om Haaland. Det samme gjorde Jürgen Klopp da Liverpool og RB Salzburg skulle møtes i Champions League:

Han er også rangert som verdens 15. dyreste fotballspiller med en verdi på rundt 1,1 milliarder kroner. Det kom frem i en rapport fra CIES, en uavhengig forsknings- og utdanningsorganisasjon i Sveits.

Selv om han forlot klubben ved halvspilt sesong, ble Haaland seriemester med RB Salzburg. I tyske Bundesliga endte Borussia Dortmund på 2. plass bak suverene Bayern München.

Publisert: 09.07.20 kl. 18:46 Oppdatert: 09.07.20 kl. 19:11

Fra andre aviser