BYTTER KLUBB: Birger Meling (t.h.) er på medisinsk test hos en ny klubb. Mye tyder på at det er Ligue 1-klubben Nîmes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Meling på medisinsk sjekk hos ny klubb

Rosenborgs venstreback Birger Meling (25) er på medisinsk sjekk hos en ny klubb. Det bekrefter sportslig leder i Rosenborg, Mikael Dorsin.

Oppdatert nå nettopp

Tidlig i juni hevdet den franske storavisen L’Équipe at Rosenborgs venstreback Birger Meling var i ferd med å bli klar for Ligue 1-klubben Nîmes. VG sitter også på opplysninger som peker i retning Nîmes for den norske landslagsspilleren.

Lokalavisen Nidaros omtalte saken først.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

- Jeg kan si at han har dratt på medisinsk sjekk, men jeg kan ikke si hvor han har dratt, sier Mikael Dorsin til avisen.

Mannen med 130 kamper for Rosenborg og fire scoringer har vært ordknapp om Frankrike-ryktene som har pågått en stund, men viste frem noen franske gloser etter kampen mot Kristiansund som endte 0–0:

Melings kontrakt utløper ved nyttår og Rosenborg har vært åpne om at 25-åringen kan forsvinne fra Trondheim innen kort tid.

– Vi visste hele tiden at det trolig kom til å skje noe i sommer - både for vår og hans del. Vi forventet et tilbud, men alt må veies: Hvor mye penger trenger vi for å selge, og hva vil han selv? Hva er viktigst? Hvilke spillere har vi her - er det noen som kan ta over? forklarer Dorsin til rbkweb.

Anders Trondsen har vært drillet i venstreback-posisjonen i Rosenborg, og er den som mest sannsynlig tar plassen til Meling i RBK-forsvaret.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 04.07.20 kl. 13:45 Oppdatert: 04.07.20 kl. 14:11

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser