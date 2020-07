MESTERTAKTER: Mohamed Salah, Roberto Firmino og resten av Liverpool-laget har vist mestertakter siden første serierunde, da de nedsablet Norwich City. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Mener Klopps Liverpool er blant Premier Leagues beste gjennom tidene

Champions League, klubb-VM og Premier League. Liverpool har erobret fotballverden, og TV2-kommentatorene Kasper Wikestad og Øyvind Alsaker er sikre i sin sak: Dette Liverpool-laget er blant klubbens – og Premier Leagues – beste gjennom tidene.

– Man har lett for å bli nostalgisk og tenke at «alt var bedre før». Og det er litt av grunnen til at det er så vanskelig å sammenligne årganger. Da har man mange andre følelser rundt hvordan man husker ting, sier Wikestad.

– Men det dette Liverpool-laget har gjort er definitivt der oppe med de beste.

Torsdag kveld ble Liverpool seriemestere for første gang på 30 år etter at Manchester City tapte på Stamford Bridge mot Chelsea. Da utbrøt elleville jubelscener på Merseyside – fra både spillere og supportere:

– Fullstendig overlegne

Wikestad sier at Liverpool var det dominerende laget da han vokste opp. I ti av hans 15 første år vant Liverpool ligaen, og han – som så mange andre – hadde ikke sett for seg at det skulle gå tre tiår før de kunne kalle seg mestere igjen.

Men gjengen som omsider klarte det, er på høyde med det beste Liverpool har hatt tidligere, mener Wikestad.

– Det denne årgangen har vist sportslig, er der oppe med lagene til Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish og andre, sier han.

– Hva er det som gjør at du mener det?

– De har vært i to av de to siste Champions League-finalene, og vunnet den ene. De har vunnet VM for klubblag og tatt Premier League-tittelen rekordtidlig. Og de har vært fullstendig overlegne denne sesongen. Vi har sett hvor komplette de er. De har vunnet på alle mulige måter.

KOMMENTATOR: Kasper Wikestad. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Wikestad poengterer at Liverpool var fantastiske i Premier League også forrige sesong, men da var Manchester City «det lille tidelet bedre».

– De har en mulighet til å være like dominerende i årene som kommer. De har nå prestert over flere sesonger med et lag ispedd lokale spillere, og spillere de på mange måter har utviklet til det de er selv, sier Wikestad, som lanserer Liverpool som den soleklare gullfavoritten neste sesong.

Selv om Liverpool har vunnet ligaen idet syv kamper gjenstår, har de noe å spille for:

Manchester Citys poengrekord.

Blant Premier Leagues beste

2017/18-sesongen kulminerte i ligagull og 100 poeng for Pep Guardiola og de lyseblå. Wikestad tror rekorden ryker denne sesongen.

– Det som kjennetegner dette laget er at jo det er full pinne uansett. De er ekstremt ærgjerrige, og jeg tror de gir full gass i syv kamper.

Liverpool trenger å ta 15 poeng på syv kamper for å ta rekorden.

REKORDKAMPEN: Jürgen Klopp jakter nå Pep Guardiolas rekord. Den ble satt i 2017/18-sesongen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Wikestad trenger litt betenkningstid på spørsmål om hvordan de er sammenlignet med noen av Premier Leagues beste lag – gjennom tidene:

Manchester Uniteds «Treble»-vinnere fra 1998/99. Arsenals «Invincibles» fra 2003/04. José Mourinhos Chelsea-maskin i 2004/05 og Pep Guardiolas rekordknusere fra 2017/18.

– Det spørs litt hvordan du måler. Det er utrolig vanskelig å sette sånne årganger opp mot hverandre, for da må du vurdere resten av motstanden også. Men de er der oppe blant de beste. Å sette seg ned og vurdere hvilke av dem som er best ... Det blir vanskelig.

– Men at de ikke står tilbake for noen, det mener jeg.

– Nivået er historisk høyt

Det samme mener hans kommentatorkollega i TV 2, Øyvind Alsaker.

Han fikk, akkurat som Wikestad, de vanskelige spørsmålene om å sammenligne dette Liverpool-laget med andre, store Premier League-lag.

Men Alsaker trengte knapt betenkningstid. Han er krystallklar i svaret sitt:

– Det er vanskelig å havne på noe annet enn at dette er et av tidenes beste engelske lag, og dermed et av, om ikke det beste, Liverpool-laget.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Han forklarer:

– Jeg mener at denne årgangen på ingen måte står tilbake for noen andre. Liverpool har hatt fantastiske årganger som har vunnet flere titler på rad, noe som gjør dem uangripelige historisk sett. Men jeg tror du må legge sammen de moderne kravene til en ligamester i Premier League, poengfangsten og suvereniteten til dette laget her.

– Denne Liverpool-utgaven og Guardiolas City-lag har satt en ny standard i Premier League. Nivået er historisk høyt, og vi skal være takknemlige for at vi får oppleve denne duellen mellom Pep og Klopp.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 32 16 7 9 60 – 31 29 55 4 Chelsea 32 16 6 10 57 – 44 13 54 5 Manchester United 32 14 10 8 51 – 31 20 52 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

