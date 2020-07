KOLLEGER: Pål Bjerketvedt (t.v.) har fremforhandlet en sum NFF skal betale til Erik Loe (t.h.). Begge er fortsatt ansatt i Norges Fotballforbund. Foto: Frode Hansen og Jan Petter Lynau (VG)

NFF snur: Betaler Erik Loe 150.000 kroner i «Bjerketvedt-saken»

Norges Fotballforbund snur etter at flere politikere kom på banen og manet til åpenhet om beløpet Erik Loe mottar etter å ha blitt krenket av generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Loe mottar 150.000 kroner i oppreisning etter episoden. Det får VG bekreftet fra NFF tirsdag ettermiddag.

Det har gått en uke siden VG avslørte hvordan fotballforbundet har inngått avtale om å betale en av sine egne ansatte en hemmelig sum. Det ble gjort fordi Loe skal ha blitt krenket av en uttalelse generalsekretær Pål Bjerketvedt ga til tidsskriftet Josimar.

Samtidig som Bjerketvedt selv fremforhandlet avtalen med Loe, har begge to blitt værende som ansatte i fotballforbundet.

Saken har vekket harme i deler av Fotball-Norge og blant ledende eksperter på organisasjonsledelse.

I dag, tirsdag, kom også flere stortingspolitikere på banen. Himanshu Gulati (Frp) sa at han «reagerte sterkt» på hemmeligholdet. Anette Trettebergstuen (Ap) mente saken var «meget uheldig for NFFs troverdighet» og Tage Pettersen (H) manet til åpenhet.

– Hvorfor snur dere nå?

– Det har vært såpass stor oppmerksomhet rundt dette at vi gjør et unntak fra prinsippene om at vi ikke går ut med opplysninger om personalsaker, sier NFF-president Terje Svendsen til VG.

les også Sterkt kritisk til NFF-Bjerketvedt: – Veldig spesielt å betale seg ut av knipen

– Dere snudde da politikerne kom på banen?

– Nei, det er ikke det er som er avgjørende. Vi har registrert at det er så mye oppmerksomhet rundt dette at vi offentliggjør beløpet for å skape ro.

– Dere fikk en henvendelse med reaksjoner fra politikere i dag. Dere hadde ikke gått ut med summen om det ikke var for dette?

– Vi har gjort vurderinger siden lørdag på hvordan vi eventuelt skulle gå ut med beløpet. Men det er klart at oppmerksomheten rundt saken har påvirket beslutningen, sier Svendsen.

– 150.000 kroner er veldig mye penger?

– Det er avhengig av hva man måler det opp mot. 150.000 kroner er en anselig sum, og det er hva partene som har forhandlet, er enig om.

– Hadde styret satt en øvre grense?

– Nei. Styret hadde ikke satt rammer. Saken ble håndtert administrativt.

– Er det logisk at når en sjef gjør en feil overfor en ansatt, så skal den ansatte ha betalt av norsk fotball?

– Det er ikke uvanlig i arbeidslivet, i denne typen saker, at man får en erstatning for tort og svie når ting skjer?

NFF-PRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Tore Kristiansen

– Men da er det ofte slik at vedkommende ikke jobber der lenger, sier eksperter VG har pratet med?

– Jeg kjenner ikke til hvilke eksperter dere har pratet med ...

– Vi har snakket med tre ulike personer ved Universitetet i Bergen og BI, som sier at det er uvanlig?

– Jeg har iallfall vært borti andre tilfeller der dette har vært vanlig i næringslivet, sier NFF-toppen.

les også «Mini» om betaling i Bjerketvedt-saken: – Hvor er moralen?

– Du synes det er greit?

– Jeg synes hele saken har vært en belastning for NFF og er glad for at det nå er ute av verden, og at man har funnet en plattform som gjør at de involverte kan jobbe sammen, mener Svendsen.

– Så ditt inntrykk er at 150.000 kroner bedrer forholdet mellom Loe og Bjerketvedt?

– De har blitt enige. Jeg var ikke del av forhandlingene. De var parter i saken, og det var viktig at de kunne forsones og jobbe videre sammen.

– Dette er vel anvendte penger for norsk fotball?

– Det er en sak vi gjerne skulle vært foruten. Jeg er glad for at den er løst og ute av verden.

– Men er det vel anvendte penger for norsk fotball?

– For at saken ikke skal leve videre og gå sin kanossagang, så er det greit å få saken ut av verden, sier Terje Svendsen.

REAGERTE: Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet var én av flere politikere som kom på banen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Politiker: – Spesielt

Konfrontert med den ferske utviklingen i saken, sier Himanshu Gulati (Frp) til VG:

– Det er bra at NFF snur og viser mer åpenhet i saken. Det er fortsatt en del ting som virker spesielt, blant annet at det betales ut 150 000 kr etter forhandlinger gjort av en leder som selv har vært en sentral del av konflikten, men det må være opptil NFFs medlemmer å avgjøre om de synes håndteringen har vært ryddig.

Høyre-politiker Tage Pettersen kommenterer det som nå skjer slik:

– Jeg er glad for at NFF har kommet til en annen konklusjon, selv om det måtte eksternt press til. Beløpet får de stå for selv, jeg har ikke behov for å mene noe om det.

Pettersen kjenner Pål Bjerketvedt fra Moss, der begge bor, og har sagt at han derfor er varsom med å kommentere saken. Pettersen, som også er ishockeypresident, sier likevel:

– Det fine med åpenhet, er at da kan den enkelte gjøre seg opp en mening om det er rett eller galt.

