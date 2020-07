NFF-BRÅK: Pål Bjerketvedt (t.v.) og Erik Loe (t.h.) sier seg ferdig med saken der sistnevnte fikk utbetalt 150.000 kroner – som han nå gir bort til Stabæks kvinnelag. Foto: Frode Hansen og Jan Petter Lynau (VG)

Loe snakker ut: Gir bort «Bjerketvedt-pengene»

Erik Loe (63) fikk 150.000 kroner av Norges Fotballforbund fordi han følte seg krenket av generalsekretær Pål Bjerketvedt (60). Nå gir han pengene videre til kvinnefotballen i Stabæk.

Nå nettopp

Det bekrefter Loe i et intervju med VG mandag kveld.

– Jeg gir pengene til kvinnefotballen i Stabæk, fordi jeg ikke ønsker at en tanke om at jeg har gjort dette for pengene skal feste seg der ute. Når jeg har vært tilbakeholden med å kommentere saken, er det fordi jeg har ønsket ro, sier Loe.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

VG avslørte for snart to uker siden at Loe fikk en oppreisning av NFF etter at Pål Bjerketvedt omtalte personalspørsmål i en bakgrunnssamtale med tidsskriftet Josimar. NFF ønsket lenge å holde summen hemmelig, men bekreftet senere at det var snakk om 150.000 kroner.

les også VIF-topp reagerer på «Bjerketvedt-saken»: – Det er altså så usmakelig

Mandag rykket VIF-leder Morten Grøndahl ut mot håndteringen av saken. Det samme har Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og ledende eksperter på organisasjonsledelse gjort.

NFF-president Terje Svendsen har tatt selvkritikk, men uten at saken har fått andre konsekvenser enn nettopp det.

– Jeg håper at folk forstår at dette ikke handler om penger, men om prinsipper for hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. Når pengene nå gis bort, er det fordi jeg ønsker å være tydelig på nettopp det, sier Loe.

VIF-leder Morten Grødahl ber gjennom VG i dag om at NFF er åpne om hvem sin idé det var å punge ut en oppreisning til Erik Loe: Var det Loe selv, styret til Terje Svendsen eller administrasjonen til Pål Bjerketvedt?

les også Fotballpresident Terje Svendsen tar selvkritikk etter «Bjerketvedt-saken»

Svendsen og NFF ønsker ikke å svare på spørsmålet. Det gjør heller ikke Erik Loe:

– Terje Svendsen har svart på spørsmålet allerede. Han har svart at det er av mindre interesse, og jeg stiller meg bak presidenten, sier han.

– Var det snakk om en flat sum i kompensasjon hele veien, eller tilbød Pål Bjerketvedt deg økt lønn som et alternativ underveis i forhandlingene?

– Jeg har sagt at jeg ikke kommenterer det. Hva man lander på til slutt, er poenget. Her landet vi på en sum og «ferdig med det». Det var jeg fornøyd med og jeg synes det reflekterer alvoret i saken. Men saken har tatt flere vendinger og for at noen ikke skal tro at pengene er viktigst, så sender jeg de videre til noen som kan få Stabæk tilbake til Toppserien til neste år, sier Loe.

Publisert: 13.07.20 kl. 21:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 7 7 0 0 30 – 7 23 21 2 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 3 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 4 Vålerenga 7 3 3 1 10 – 10 0 12 5 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser