Godset på nedrykksplass med to kamper igjen: – Tror fortsatt vi holder oss

MOLDE (VG) Strømsgodset ble ble feid av banen i Molde og skjøvet ned til nedrykksplass av erkerivalen søndag kveld. Nå skal Strømsgodset og trener Henrik Pedersen (41) bruke landslagspausen godt for å overleve i Eliteserien.

– Vi møter det beste laget i Norge. Det er en fantastisk test for oss for å se hvor vi ligger nivåmessig. I dag ser vi at det er mye vi mestrer, men også at det er et stykke opp til de beste, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til VG.

Danskens gutter ble regelrett feid av banen på Aker Stadion da Molde sikret gullet med 4–0-seier over drammenserne.

Og som om ikke det var nok at de måtte være statister i Moldes gullfest, så ble Drammenslaget også sendt ned på direkte nedrykksplass da erkerival Mjøndalen senket Ranheim 3–1.

– Vi får slå Brann i neste kamp og satse på at vi klatrer forbi dem igjen. Jeg tror fortsatt vi holder oss, sier en skuffet Herman Stengel til VG.

Mjøndalen står med 27 poeng etter 28 serierunder og innehar kvalifiseringsplassen. Strømsgodset følger ett poeng bak på direkte nedrykk, etterfulgt av tabelljumbo Ranheim med 24 poeng.

Strømsgodset gikk respektløst til verks på besøk hos Molde. Drammenserne satte inn et høyt press for å plage serielederen.

I den andre omgangen, da Molde ledet 2–0, var det gjestene som hadde ballen mest mens vertene ventet på overganger.

– Der hadde vi problemer i dag. Vi slet når vi skulle kontrollere spillet. Det ble for mange enkle balltap og et klasselag som Molde straffer oss for de feilene, sier Pedersen om kampen.

Men dansken ser positivt på noe til tross for det andre 0–4-tapet mot Molde denne sesongen.

– Vi har en god kampplan som vi klarer å gjennomføre i dag, sier han.

Nå venter en to ukers pustepause fra nedrykksstriden på grunn av landslagsspill. Den skal brukes godt.

– Det gir oss en mulighet til å trene ekstra godt og forberede oss inn mot vår neste motstander. Jeg er full av mot, sier treneren.

– Du tror dere spiller i Eliteserien også neste år?

– Ja, det tror jeg selvfølgelig, avslutter han.

Strømsgodsets neste kamp er hjemme mot Brann søndag 24. november kl. 18:00.

Publisert: 11.11.19 kl. 10:13







