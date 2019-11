Lukaku har scoret flere ligamål enn hele United

Manchester United har scoret seks ligamål siden 1. september. På den samme tiden har Romelu Lukaku (26) fått ballen i nota åtte ganger i Serie A for Inter.

Lukaku spilte ikke en eneste kamp i Uniteds oppkjøring - på grunn av en skade. Han skal ha forsøkt å presse gjennom en overgang mot slutten av vinduet. Rett før seriestart i Premier League ble han klar for Inter.

Ole Gunnar Solskjær uttalte etterpå at «det var riktig for Lukaku å forlate klubben nå» og at «jeg har ingen problemer med ham».

Derimot har Solskjær og United trøbbel med å sette ballen i mål. Det har ikke Romelu Lukaku i Inter-drakten. På 11 seriekamper har han ni mål, åtte av dem har altså kommet etter 1. september.

– En kanonsignering for Inter, fastslår Even Braastad, kommentator på Strive og én av de to bak podcasten «Støvelball».

– Han får kritikk for mye av det samme som i Manchester United, men han bidrar med det han skal bidra med - mål. Ni på elleve kamper er sterkt uansett, men spesielt med tanke på at det er ny liga og at han kanskje ikke kom med all verdens selvtillit, fastslår Braastad, og legger til at «han har fortsatt ikke verdens ryddigste ballbehandling».

– Men han er der han skal i boksen, setter de straffene Inter blir tildelt og scoret også et drømmemål mot Brescia sist.

Even Braastad legger til at Lukaku og Lautaro Martinez utfyller hverandre veldig fint.

Tre av seriemålene har kommet på straffe - mot Cagliari, Sassuolo og Bologna.

Publisert: 05.11.19 kl. 13:20

