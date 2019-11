Fyrte opp pyro under Norge-kampen - sang «Hater, hater, hater NFF»

ULLEVAAL STADION (VG) Oppgjøret mellom Norge og Færøyene var bare sekunder gammelt da det ble fyrt opp bluss på tribunen.

Det ble tent mellom 15–20 bluss på en liten seksjon av tribunen bak målet til Færøyene. Noen av supporterne veivet med bluss og ropte slagord. De som sto bak pyro-bruken skal ha ropt «Hater, hater, hater NFF».

Dermed oppsto det en del tåke kort tid etter at Norge-Færøyene ble sparket i gang, uten at det preget kampen eller førte til noe stopp i spillet. Norges Fotballforbund må imidlertid regne med bot etter hendelsen, som bare varte i noen minutter.

Den siste tiden har debatten om bruk av pyro i norsk fotball rast.

– NSA ikke involvert

Gjert Moldestad, talsmann for Norsk Supporterallianse, sier til VG at han har fått med seg det som virker å være en markering på Ullevaal stadion, og sier at NSA ikke kjente til eller var involvert i den.

– Nei, det er ikke noe vi var involvert i. Jeg visste selv ikke noe om det og har ikke sett noe konkret om at det skal skje, sier han, men legger til at han har sett det bli diskutert i sosiale medier.

– Det er jo bare en fortsettelse på reaksjonen som har vært her en stund nå, at supportere føler at de ikke er delaktige, og at man ikke føler at man får være med på å bestemme. Det er jo det det her har bunnet i, at det blir tatt en del avgjørelser på vegne av norske supportere.

PYRO: Bildet er fra fra hendelsen i kampen mellom Norge og Færøyene. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Moldestad vil ikke gå inn på om han mener dette var den riktige måten å si fra på, men mener fremdeles at løsningen er enkel:

– Vi må sette oss ned å få konkrete ting på bordet.

– Det beste hadde vært å ha en god dialog og tett kommunikasjon, men sånn har det ikke vært, og når sånne ting skjer så bygger frustrasjonen seg opp.

Norge leder for øvrig 2–0 over Færøyene, til tross for at Erling Braut Haaland måtte melde forfall like før kampstart grunnet skade. Kampen kan du følge på VG Live her.

Hett tema

Denne sesongen har pyro og bruken av det vært et hett tema i norsk fotball, og flere ganger har det oppstått situasjoner:

Tidlig i oktober valgte Bodø/Glimt valgte å stenge supporter-tribunen sin, blant annet etter pyro- og tifo-bruk, noe som skapte store reaksjoner. Vålerenga varslet granskning etter pyrobruk i oppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm på Åråsen, og Kjernen forlot oppgjøret mellom Rosenborg og Bodø/Glimt etter at en Rosenborg-supporter ble pågrepet av sivilpoliti etter pyro-bruk.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Geir Ellefsen, sikkerhetssjef i NFF, uten hell.

Publisert: 15.11.19 kl. 18:30 Oppdatert: 15.11.19 kl. 18:54







