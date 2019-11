HÅPET I BEHOLD: Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, har fortsatt troen på at Rosenborg skal klare å ta seg til Europa-kvalik sommeren 2020. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

RBK-Dyrhaug har håp om Europa i 2020: – Har satt oss i en vanskelig situasjon

TRONDHEIM (VG) For første gang på 13 år må trolig RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug (53) utelate Europa-posten fra budsjettet for 2020. Det gir trønderne økonomiske utfordringer.

Nå nettopp







– Vi kjemper på og gir oss ikke før serien er ferdig, men det er ikke bare opp til oss selv nå. Vi har satt oss i en vanskelig situasjon, sier Tove Moe Dyrhaug når hun møter VG på «Brakka» utenfor Lerkendal.

RBKs daglige leder har en hektisk timeplan dagen før trønderne møter Sporting Club på hjemmebane i Europa League.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

53-åringen sier «jeg er alltid litt hæla» mens hun løper mellom å sende mailer fra kontoret sitt til møter med kolleger. Slike ettermiddager ser det ikke ut til å bli kommende sesong for Dyrhaug og Rosenborg.

les også Thorstvedt vil realisere skrekkscenario for RBK

Tynt håp om Europa i 2020

For fjerdeplasserte Rosenborg må sannsynligvis bli nummer tre i Eliteserien for å få muligheten til å spille kvalifisering til Europa neste sommer.

DISSE FÅR SPILLE EUROPA-KVALIK Fire norske lag får hver sesong muligheten til å kvalifisere seg til Europa-spill: De tre beste lagene i Eliteserien inneværende sesong og Norgesmesteren. Hvis NM-vinneren også er blant topp tre i serien, vil fjerdeplassen få sjansen. Per 6. november 2018 er Molde, Bodø/Glimt og Odd kvalifisert til Europa-kvalik gjennom Eliteserien. Viking og Haugesund gjør opp om den siste plassen i cupfinalen 8. desember.

Avstanden til Odd på tredjeplass er på fire poeng når det gjenstår tre kamper.

Torgeir Børven sørget nærmest alene for at Odd beholdt avstanden til trønderne på tabellen:

– Selvfølgelig er det viktig for oss å ta tredjeplassen. Vi har ambisjoner om alltid å være i posisjon til å kvalifisere oss til Europa, sier Dyrhaug når hun endelig får satt seg ned på et møterom med VG.

Skulle trønderne ikke klare å ta tredjeplassen i Eliteserien, vil det bli første gang siden sommeren 2006 RBK får en «Europa-fri» sommer.

– Dersom vi ikke klarer det, må vi innrette oss etter det, sier Dyrhaug om situasjonen.

Grovt regnet vil Rosenborgs deltakelse i Europa League-gruppespillet denne høsten gi omlag 100 millioner kroner i inntekter.

Dyrhaug og kollegene jobber for tiden med neste års budsjett for Trondheimsklubben.

– Vi må tenke to tanker samtidig. Vi budsjetterer aldri med Europa, kun med det vi vet vi skal, sier hun og utdyper at de siste par årene har klubben budsjettert med «Q1 og Q2» i kvalifiseringen – altså første og andre runde.

– Hvis vi ser på totalen opp mot dette, så vil vi nok få et bortfall på inntekter på fem-seks millioner kroner, sier 53-åringen.

I 2019 budsjetterte RBK med 17 millioner kroner i underskudd hvor man så for seg en 2. plass i Eliteserien, minimum to kamper i Europa og genvist fra spillersalg/kjøp på 25 millioner kroner.

les også Hareide om Bendtner: – Det er alltid andres skyld

I mai uttalte Dyrhaug at klubben må kutte opp mot 20 millioner kroner inn mot neste sesong på grunn av et «høyt forbruk» de siste tre årene.

– Hvordan påvirker dagens situasjon kuttet på 20 millioner?

– Det er egentlig to ulike scenarioerer. Vi budsjetterer jo ikke med Europa, det kommer som en bonus. Men det vil selvfølgelig ha mye å si for oss å ikke å ha muligheten til å komme til et gruppespill i Europa, sier Dyrhaug.

Vil ikke nedprioritere høstens Europa-kamper

Med null poeng på de første tre kampene i gruppespillet, er det små sjanser for at Rosenborg skal ta seg videre til utslagsrundene i Europa League.

Men trener Eirik Horneland vil ikke nedprioritere «ubetydelige» europakamper i jakten på tredjeplassen i Eliteserien.

– Jeg tenker vi skal prioritere begge deler. Da vi møtte Sporting på bortebane, med en lag og strevsom reise, så klarte vi å slå Molde i kampen etter likevel, sier RBK-treneren til VG på pressekonferansen dagen før hjemmemøtet med Sporting.

– Jeg tror vi må tenke at vi skal bygge på gode prestasjoner både i Europa og i hjemlig serie. Vi skal utvikle Rosenborg gjennom å spille mange fotballkamper, sier han og får støtte av sin kaptein Mike Jensen.

– Det må vi klare. Vi bør klare å finne energi til det, sier dansken.

Publisert: 06.11.19 kl. 20:24







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 27 14 7 6 42 – 34 8 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om