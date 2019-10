PRIKKSKYTTER: Runar Espejord vrir inn 4–1-målet mot Ranheim søndag kveld. Ballen gikk stolpe-stolpe-inn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø knuste Ranheim og gjorde byks på tabellen

(Tromsø – Ranheim 4–2) Runar Espejord (23) ble hvilt fra start, men måtte inn før kampen mot Ranheim var halvveis for å erstatte en skadet Fitim Azemi. Det var muligens like greit for Tromsø.

Først var han tredje sist på ballen og svært delaktig i oppbygningen av hurtighetsangrepet der Magnus Andersen banket inn 3–1, deretter scoret Espejord selv 4–1 og punkterte i praksis kampen mellom de to lagene i nedrykksstriden.

Da gjengjeldte Andersen forarbeidet til Espejord på goalen i forveien. Midtbanedynamoen på Tromsøs høyreside vant ballen på midtbanen, og Espejord tok seg av resten selv. Han avanserte frem til 16-meteren, vendte innover, la ballen til rette på venstrefoten og prikket Tromsøs fjerde i matchen mot Ranheim.

Selv om trønderne reduserte to ganger, den ene rett før pause, følte man aldri at Tromsø-seieren var direkte truet fra de tok ledelsen 1–0 ved Juha Pirinen. Finnen skled et smart Morten Gamst Pedersen-frispark over streken, Ranheim slet med å skape noe særlig, selv om 2–1-målet til Aleksander Foosnæs helt sikkert var fin å ta med seg i garderoben ved pause. Da lagene kom ut igjen var Tromsø fast bestemt på å drepe kampen, gikk aggressivt i press og vant baller.

Og på omgangens første skikkelige angrep smalt det. Espejord fikk ballen, spilte opp Magnus Andersen, som kom på et av sine utallige initiativ langs høyresiden. Andersen kombinerte med Taylor, banket til, og fikk så hardt treff at Barli ikke greide å stoppe mer enn halvveis. Dermed spratt 3–1 i nettet, og 4–1 fikset altså Espejord selv.

4–2 kom etter selvmål fra Jostein Gundersen på innlegg fra Vegard Erlien, men det var langt fra nok for Ranheim. Både Espejord og Taylor brente gigantsjanser senere i oppgjøret som kunne gitt Tromsø både fem og seks.

– Vi er ikke der vi skal være. Ikke så lett å si akkurat nå hva som svikter. Vi lar dem for enkelt få spillet sitt til å sitte, sier Mads Reginiussen til Eurosport.

For Ranheim – helt sist i Eliteserien – gjenstår Stabæk (neste runde) og Lillestrøm hjemme, mens de har Mjøndalen og Rosenborg borte. Tre av fire lag som regnes med i den heftige bunnstriden – pluss altså bynaboen.

