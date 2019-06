FOTBALL-TOPPER: Sepp Blatter og Michel Platini er begge utestengt fra fotballen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

22 edsvorne menn bestemte at Qatar skulle få VM. Slik har det gått med dem: Suspendert, siktet, fengslet.

Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel.

Egentlig skulle de ha vært 24 menn som stemte, men et par uker tidligere ble Reynald Temarii fra Tahiti og Amos Adamu fra Nigeria utestengt fra FIFA - og kunne dermed ikke stemme. Med skjult kamera filmet Sunday Times dem mens de ba om penger i bytte mot stemmene sine.

Det var derfor 22 karer som i 2010 bestemte at det arabiske landet Qatar skulle få lov til å arrangere fotball-VM i 2022. Alternativene Australia, Japan, Sør-Korea og USA nådde ikke opp.

Tirsdag smalt bomben om at daværende UEFA-president Michel Platini, ifølge franske aviser, skal ha blitt pågrepet som følge av korrupsjonsmistanker rundt tildelingen av 2022-VM. Onsdag ble han løslatt og sier selv at han er helt rolig.

Mange av de resterende 21 har også trøbbel med rullebladene.

Dette er de 22 mennene som bestemte at Qatar skulle få VM.

Sepp Blatter (Sveits) - utestengt

FIFA-presidenten. Ble utestengt fra fotball i åtte år sammen med Michel Platini i 2015, men straffen ble redusert til seks år. Det stoppet dog ikke Blatter fra å dukke opp i Russland under fotball-VM i fjor sommer. Bakgrunnen for utestengelsen var en pengeoverføring til Platini i 2011.

Michel Platini (Frankrike) - utestengt

UEFA-presidenten, og visepresident i FIFA. Fikk den samme dommen som Blatter i 2015, men fikk den halvert til fire år. Ifølge franske medier ble han pågrepet tirsdag, ifølge advokaten hans har han bare vært til vitneforklaring. Onsdag ble han løslatt, og Platini er ifølge nyhetsbyrået AP ikke siktet i saken. Advokaten hans mener at han heller ikke er mistenkt for å ha gjort noe galt.

LØSLATT: Michel Platini utenfor politistasjonen i Nanterre utenfor Paris. Foto: Julien de Rosa / EPA

Jack Warner (Trinidad og Tobago) - utestengt på livstid

Var visepresident i FIFA, og president for CONCACAF. Ble suspendert i 2011, og er nå utestengt fra fotballen på livstid. I 2015 sendte USA ut en arrestordre for Warner, mistenkt for korrupsjon, og Warner ble arrestert i hjemlandet Trinidad og Tobago. Men USA har foreløpig ikke lyktes med å få 76-åringen utlevert.

Julio Grondona (Argentina)- død

Grondona døde i 2014, men FIFA har senere bekreftet at Grondona - som leder i FIFAs finanskomité - autoriserte en utbetaling til Jack Warner. Myndighetene i USA mener betalingen var en bestikkelse for å sikre Sør-Afrika VM i 2010.

Chung Mong-Joon (Sør-Korea) - utestengt

Stilte som presidentkandidat i 2016, men ble senere suspendert fra fotballen av FIFA i seks år. Bakgrunnen var hans rolle i Sør Koreas forsøk på å få VM i 2022. Han mente suspensjonen var for å forhindre ham fra å stille til valg. Straffen ble av CAS redusert til 15 måneder.

Issa Hayatou (Kamerun)

Var CAF-president fra 1988 til 2017. Tok over som FIFA-president midlertidig etter at Sepp Blatter gikk av. Kameruneren har blitt beskyldt for å ha tatt imot bestikkelser i forbindelse med TV-rettigheter, men er aldri straffet for dette.

Ángel María Villar (Spania) - bøtelagt og arrestert

Som spansk fotballpresident ble han i 2015 bøtelagt med 25 000 sveisiske franc og fikk en advarsel av FIFAs etiske komité for manglende vilje til å samarbeide i granskningen av søkerprosessen til 2018- og 2022-VM.

I 2017 ble han arrestert, mistenkt for å ha underslått penger. Rett etterpå trakk han seg fra sine posisjoner både i FIFA og UEFA.

Geoff Thompson (England)

Den tidligere FA-sjefen sluttet i FIFA i 2011 etter at han mislyktes med å få fotball-VM til England. Har blitt beskyldt for å være naiv som tilsynelatende aldri oppdaget det som foregikk i FIFA.

AVGJØRELSEN: Sepp Blatter 2. desember 2010, da han avslørte at Qatar var tildelt VM i 2022. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Michel D’Hooghe (Belgia)

Skal ifølge FIFAs etiske komité ikke ha gjort noe ulovlig tilknyttet valget av Russland og Qatar som vertskapsland for VM.

Han har uttalt til Sunday Times at en representant for Russland-VM besøkte han i Belgia, og forsøkte å kjøpe stemmen hans til 2018-VM. Han har åpent fortalt at han fikk et verdifullt maleri av russeren - og varslet om dette.

Ricardo Terra Teixeira (Brasil) - under etterforskning

Brasilianske Teixeira var fotballpresident i landet fra 1989 til 2012. Like etter han ga seg kom det ut en rapport som viste at han og hans tidligere svigerfar Joao Havelange hadde tatt imot store bestikkelser i forbindelse med markedsrettigheter til fotball-VM. Han er nå under etterforskning av FBI.

Mohamed bin Hammam (Qatar) - utestengt på livstid

Var toneangivende i at Qatar fikk VM, og stilte senere til presidentvalget i FIFA. Ble beskyldt for å ha forsøkt å kjøpe seg stemmer. Ble i 2012 suspendert fra fotballen livet ut etter på grunn av brudd på FIFAs etiske regelverk. Denne dommen ble annullert av CAS - men fikk en ny dom livet ut bare noen måneder senere.

Senes Erzik (Tyrkia)

Tyrkeren ga seg i FIFA i 2017. Er én av dem som har holdt rullebladet rent.

Chuck Blazer (USA) - død

Amerikaneren erkjente skyld for bestikkelser, hvitvasking og skatteunndragelse til FBI i 2015. Blazer valgte å samarbeide med FBI og hjalp dem ved å gå i flere møter med skjult mikrofon. Han døde av kreft i 2017.

Worawi Makudi (Thailand) - suspendert

Makudi var fotballpresident i Thailand fram til 2015, da han ble dømt til 16 måneder fengsel i hjemlandet for valgfusk. I 2016 ble han suspendert av FIFAs etiske komité for fem år. I 2017 ble imidlertid dommen hans fra Thailand opphevet, noe som også førte til at FIFA-suspensjonen ble redusert til tre og et halvt år. Makudi kan dermed i teorien bli en del av det internasjonale forbundet fra og med 2020.

Worawi Makudi i 2012. Foto: Action Images / X06515

Nicolas Leoz (Paraguay) - siktet

Den 90 år gamle paraguayaneren trakk seg fra FIFA i 2013. Han er ettersøkt i USA for blant annet hvitvasking og økonomisk utpressing. Ble i sin beskyldt av den undersøkende journalisten Andrew Jennings for å ha tatt imot bestikkelser for TV-rettigheter. Har sittet i husarrest i Paraguay, men en lokal domstol bestemte i 2018 at han skulle utleveres til USA. Hva som har skjedd siden det, har VG ingen opplysninger om.

Ble i sin tid også beskyldt for å kreve en adelstittel mot å stemme for VM til England.

Junji Ogara (Japan)

Ser ut til å ha holdt seg på den smale sti etter at han ga seg i FIFA og som leder for det japanske fotballforbundet i 2012. I dag er han leder for futsalforbundet i samme land, i tillegg til å lede komiteen som jobber for Japans kandidatur til å arrangere futsal-VM i 2020.

Marios Lefkaritis (Kypros)

Ga seg i FIFA i 2017. Var mistenkt for å ha mottatt store summer fra et selskap i Qatar, men den interne FIFA-granskingen viste ikke nok til at man valgte å fortsette undersøkelsene.

Rafael Salguero (Guatemala) - siktet

Holdt koken i FIFA til 2015. Senere samme år var han en av de 16 fotballtoppene som ble siktet for korrupsjon av det amerikanske justisdepartementet.

Vitaly Mutko (Russland) - utestengt av IOC

Mutko var sportsminister i Russland fram til 2016, og er nå en av flere visestatsministere. Han måtte forlate FIFA i 2017 da det ble vedtatt at forbundets ønske om politisk nøytralitet ikke kunne forenes med at Mutko var regjeringsmedlem.

I desember 2017 ble han utestengt fra Den internasjonale olympiske komité på livstid etter den russiske dopingskandalen i forbindelse med Sotsji-OL.

Jacques Anouma (Elfenbenskysten)

Mistet sin FIFA-plass i 2015. Har benektet beskyldningene om at han mottok 1,5 millioner dollar for å stemme på Qatar i 2010-avstemningen.

Franz Beckenbauer (Tyskland)

Tyskeren ble gransket av FIFA for hvitvasking og økonomisk utroskap i sin rolle som leder av organisasjonskomiteen for fotball-VM i 2006. Beckenbauer benektet anklagene.

Han har også fått en advarsel for manglende vilje til å samarbeide i granskningen av 2018- og 2022-VM.

Hany Abo Rida (Egypt)

Den egyptiske fotballpresidenten er den eneste av de 22 som fortsatt er en del av FIFA-styret. Skal være en god kompis av Mohamed bin Hammam, men det har ikke vært noen konkrete beskyldninger mot Rida.

Franz Beckenbauer snakker om finalem mellom Brasil-Tyskland i 2002. Foto: Bjørn S. Delebekk

