STORE SMERTER: England-sjef Phil Neville kommer bort for å sjekke tilstanden til Steph Houghton etter at hun ble taklet bakfra på overtid i går. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kaptein-skade ryster England før Norge-møtet

VALENCIENNES (VG) Dette er bildet som plager England før torsdagens kvartfinalemøte mot Norge.

På overtid i åttedelsfinalen mot Kamerun ble Steph Houghton stemplet bak på leggen. Englands kaptein, som ble kåret til banens beste, kom seg hverken til pressekonferanse eller intervjusonen etter kampen.

I stedet gikk turen rett til legen for behandling.

Alexandra Takounda Engolo slapp med gult kort etter at dommeren hadde sett på den stygge taklingen på nytt.

– Vi er bekymret for henne. Hun er ikke den som ligger nede, sa landslagssjef Phil Neville etter kaoskampen i Valenciennes i går kveld. Han måtte også kommentere en annen episode hvor Augustine Ejangue spytter og treffer armen til Toni Duggan:

– Det er fullstendig uakseptabelt og noe av det verste du kan gjøre på en fotballbane. Heldigvis håndterte Duggan den episoden fantastisk. Hun tørket spyttet av og fortsatte å spille fotball. Det gjør meg stolt, sier Neville.

Nå har hans medisinske team snaut fire dager på å få kaptein Steph Houghton på beina igjen.

– Hun har store smerter, men vi skal gjøre alt for å få henne klar til kvartfinalen. Hun er en viktig spiller for oss og vår kaptein. I dag var hun og Lucy Bronze fantastisk.

Stygge episoder

Houghton var også den som sendte England i føringen mot Kamerun. De to andre målene ble scoret av Ellen White og Alex Greenwood. Kampen ble skjemmet av flere stygge episoder og at afrikanerne ved to anledninger nektet å spille videre etter uenighet om VAR-avgjørelser.

Phil Neville kalte Kamerun-spillernes oppførsel «skammelig»

– Datteren min vil gjerne bli fotballspiller, men hvis hun så dette så vil hun tenke «nei, jeg vil heller spille basketball». Det synes jeg er synd, men jeg kan ikke dekke over det som skjedde. Jeg må bare si sannheten til alle, fortalte en rystet landslagssjef på pressekonferansen etter kampen.

Norge møter England i kvartfinalen i Le Havre torsdag klokken 21. I går var de norske kvinnene på plass i idylliske Deauville noen mil utenfor havnebyen, hvor de gjør sine forberedelser.

Publisert: 24.06.19 kl. 12:07 Oppdatert: 24.06.19 kl. 12:27