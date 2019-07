OPPKJØRING: Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær gjør seg klare for en ny sesong. Her fra sist sesong. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær om Pogba: - Han har aldri vært en bekymring

Paul Pogba og hans agent Mino Raiola har ikke lagt skjul på at stjernespilleren vil bort fra Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjær tar situasjonen med ro.

Oppdatert nå nettopp







Nordmannen er i Australia for treningsleir med sitt mannskap. Onsdag morgen norsk tid møtte han pressen for første gang. Det store tema ble Pogbas ønske om en ny klubb.

– Etter det jeg vet, har vi ikke fått bud på noen av spillerne våre. Vi må ikke selge spillere, svarte Solskjær på spørsmål om Pogba ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

Solskjær sa videre:

les også Eksperter kritiske til Pogba: – Veldig utfordrende for Solskjær

– Det er en agenda mot Paul. Pogba har aldri vært en bekymring for meg. Han er profesjonell. Vi har noen år igjen av kontrakten, og for meg har han vært fantastisk, sier Solskjær.

Er dette mannen som skal styrke United?

Solskjær prøvde å gå videre etter Pogba-spørsmålet fort.

– Jeg er her for å snakke om oppkjøringen. Pogba har aldri satt seg ut av laget. Han har alltid gjort sitt best. Agenter snakker hele tiden. Vi har ikke fått noen bud, sier nordmannen.

les også Pogbas agent: – Vi er i en prosess for å dra videre

En annen ting United-manageren har i bakhodet er at David de Gea, lagets keeper, går inn i sin siste sesong av kontrakten han har med Manchester United.

– David har hatt en sommer med forhandlinger, og vi håper at vi kan få løst det. Jeg er positiv. Vi håper han blir i mange år.

Manchester United har hentet Daniel James og Aaron Wan-Bissaka alt denne sommeren. Det varsles flere overganger fra Solskjær.

– Ser du på troppen, så er den god. Troppen vil bli enda mer mer robust når sesongen starter.

Lørdag venter første treningskamp mot Perth. United endte på sjetteplass sist sesong, langt bak rivalene Manchester City og Liverpool som kjempet om ligagullet.

– Vi vet at sist sesong var skuffende. Vi må tette avstanden i en veldig tøff liga, og vi har trofeer å spille for. United handler om å slå tilbake, sier Solskjær.

Tidligere i sommer ville denne legenden ha jobben til Solskjær:

Publisert: 10.07.19 kl. 08:06 Oppdatert: 10.07.19 kl. 08:18