I GODT HUMØR: Kåre Ingebrigtsen smiler i møte med en Oostende-supporter i forbindelse med en trening i Belgia. Foto: Kurt Desplenter/Belga via ZUMA Press

Ingebrigtsen på spillerjakt i ny jobb - kobles til norske profiler

For to uker siden begynte Kåre Ingebrigtsen (53) arbeidet med å bringe Oostende til toppen av belgisk fotball. Den tidligere RBK-treneren knyttes allerede til Pål André Helland (29) og Sivert Heltne Nilsen (27).

Nå nettopp







– Jeg storkoser meg. Jeg kjenner hvorfor jeg har savnet fotballen. Det er helt strålende å jobbe med spillere igjen, sier Ingebrigtsen til VG på telefon fra Nederland, hvor han har tatt med seg laget på treningsleir.

53-åringen ledet Rosenborg til fire strake seriemesterskap og tre cuptitler fra 2015–2018, før han ble avskjediget i fjor sommer. For snaut to uker siden begynte Ingebrigtsen på en annerledes oppgave. I Oostende skal trønderen forsøke å stabilisere den belgiske kystbyens fotballag på øvre halvdel i Jupiler Pro League.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Ingebrigtsen forteller at det vil innebære å bygge laget bakfra. Oostende slapp inn 52 mål i grunnserien sist sesong. Derfor har nordmannen allerede styrket troppen med senegaleseren han lenge jaktet som RBK-sjef, tidligere Bodø/Glimt-stopper Vieux Sané (29). Islandske Ari Skúlason (32) har også signert, mens flere spillere trolig vil ankomme byen med rundt 70.000 innbyggere før sesongstart.

PÅ FELTET: Ingebrigtsen er i gang med å innføre 4–3 og sine kjente spillprinsipper i Oostende. Foto: Kurt Desplenter/Belga via ZUMA Press

Møter storlag i premieren

Oostende serieåpner mot Anderlecht 28. juli. Ingebrigtsen kunne knapt fått tøffere motstand, men storkampen er en mulighet til å markere seg umiddelbart som trener i Belgia.

For å lykkes er 53-åringen i ferd med å implementere de samme prinsippene som han brukte i Rosenborg. Under forgjenger Gert Verheyen var inntrykket at laget fremsto uten en tydelig struktur.

les også Ingebrigtsen og Hoftun slår tilbake mot Rosenborg

– Vi bruker mye tid på hvordan vi skal fremstå. Det er ganske mye nytt for spillerne. Vi har en klar tanke om hvordan vi skal spille defensivt og offensivt. De virker å være glad for at vi jobber med å sette ting i system, forteller Ingebrigtsen og opplyser at klubben har en langsiktig ambisjon som går ut på å kjempe om kvalifisering til Europa League.

Dette TV-intervjuet i april fikk mye oppmerksomhet:

Helland- og Heltne Nilsen-rapporter

Planen innebærer utskiftninger i stallen. Sist uke skrev Adressa at Ingebrigtsen hadde forhørt seg om Pål André Hellands situasjon i Rosenborg. Dagen etter fulgte danske Tipsbladet opp med å knytte Horsens’ norske midtbanespiller Sivert Heltne Nilsen til belgierne.

Til VG forteller Ingebrigtsen at han ikke ønsker å kommentere spillere i andre klubber. Han er samtidig ærlig på at han vil forsterke laget.

– Jeg er alltid på jakt etter gode fotballspillere. Spesielle navn har jeg ikke kommentar til, men jeg har bra oversikt over det skandinaviske markedet. De jeg jobber med her, har god kunnskap om det belgiske og nederlandske markedet, forteller Ingebrigtsen.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

– Hvordan er lønnsnivået i Oostende sammenlignet med Rosenborg?

– Lønnsnivået her i Oostende er nok hakket høyere enn det er i Rosenborg.

– Et slikt lønnsnivå gjør dere konkurransedyktige når det gjelder spillere i Skandinavia?

– Jada. Det gjør det. Det er masse gode spillere der. Utfordringen vår er at vi ikke har så mye penger til overgangssummer. Vi må jobbe smart og være dyktige på overgangsmarkedet, uten å bruke ville summer, sier Ingebrigtsen.

Slik gikk det med RBK sist helg:

Publisert: 03.07.19 kl. 09:57