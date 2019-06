HJELPERNE: Det norske støtteapparatet fotografert på spillerhotellet dagen før 8-delsfinalen mot Australia. Fra venstre: Anne Marte Pensgaard (54, idrettspsykolog), Gunnvor Halmøy (51, fysisk trener), Said Tutunchian (39, lege), Margareta Endresen (42, manuell terapeut), Bente Bratbakk (53, administrativ koordinator), Pernille Emilie Solås (31, videojournalist), Martin Sjögren (42, landslagstrener). Midten: Christer Madsen (35, webjournalist), Heidi Støre (55, prosjektleder), Anders Jacobson (42, assistenttrener), Randi Himle (31, utstyrsansvarlig), Fredrik Vold (25, analyseansvarlig). Bak fra venstre: Roger Eskeland (41, keepertrener), Marius Eriksrud (29, massør), Christian Karlsson (47, kokk), Terje Skeie (31, medieansvarlig). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Her er alle VM-hjelperne

NICE (VG) Aldri før har kvinnelandslaget hatt bedre kår for å prestere i et mesterskap. Her har du alle som bidrar til at landslagssjef Martin Sjögren og kvinnene skal nå sine VM-mål.

Det er 27 grader og sterk sol i Nice. På den flotte takterassen på SAS-hotellet - åtte etasjer over rullestein og blått hav, og med en fantastisk utsikt over byen - viser landslagssjefen stolt frem alle på det «ukjente» VM-laget. De som i hverdagen legger tilrette for at spillerne skal prestere på ypperste nivå.

Et støtteapparat på 16 personer står og myser mot kveldssolen. Det er rekordstort, og det er et signal om at fotballforbundet satser på kvinnene.

Dette året bruker NFF 14,8 millioner kroner på fotballkvinnene i såkalte tiltakskostnader. Det er 2,4 millioner kroner mer enn det man planlegger å bruke på fotballherrene.

– Hvis du skal sammenligne ressursene vi rår over så er det vel bare England, USA og Sverige som har et større støtteapparat i dette mesterskapet. Ut i fra det vi trenger så er vi veldig fornøyd. Vi har det «jättebra», sier Martin Sjögren til VG før VM-skjebnen skal avgjøres i åttedelsfinalen mot Australia.

Caroline Graham Hansen, som de siste årene har vært i en klubb hvor det aldri har manglet noe, har samme oppfatning.

– Vi kan ikke klage. Vi har virkelig blitt støttet av forbundet i forhold til det vi trenger for å prestere, og det er har vært det viktigste for oss. Det er ikke forbundets feil hvis vi ikke presterer, fastslår «Caro».

- Vi er veldig fornøyd. Vi har fått med oss egen kokk, mentaltrener, teamcoach, vi har fysioer og massør, vi har sikkerhetspersonell og en som er ansvarlig for mediene. Ressursene som er satt inn er det virkelig ingenting å si på.

Maren Mjelde som leder Norge ut på Stade de Nice noen minutter før klokken 21 lørdag kveld, har spilt 139 landskamper for Norge. Chelsea-proffen har aldri hatt noe å klage på.

– Vi har det veldig bra her, så vi er fornøyde. Rammebetingelsene blir egentlig bare bedre og bedre, og vi er veldig godt stilt. Så registrerer vi at det blir bedre for mange landslag på kvinnesiden. Det er en utvikling som er bra, og vi er med på den, sier landslagskapteinen.

Skal Graham Hansen spille eller ei?

Landslagssjef Martin Sjögren sier at han ikke kan klage på noe. Nå er kvinnene bedre kår enn herrene, rett og slett.

– Vi er en OL-gren. Dermed får vi en tett kobling til Olympiatoppen, noe som gir oss tilgang til ressurser som ikke herrene har. Vi har fått til et godt samarbeid som gagner oss. Det er mange som sier at forskjellene øker fordi FIFA gir herrene bedre kår. Det kan hende de har et poeng, men da får man fortsette å jobbe for at forskjellene skal bli mindre. Jeg har aldri hatt den oppfatningen at vi ikke har fått det vi har ønsket. Sånn er det bare.

Enkelt og greit svar. Akkurat som jobben på lørdag kveld. Norge må vinne for å ta seg til kvartfinalen og et steg nærmere det offisielle målet: Bronsemedalje.

