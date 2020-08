SOVETRØBBEL: Åge Hareide må le av sitt eget engasjement – som nå fører til at han våkner om natten og må gjøre notater. Foto: Knut Espen Svegaarden

Åge Hareide: Har dårlig samvittighet for Teigen – og drømmer om RBK-spillere

TRONDHEIM (VG) Åge Hareide (66) sov urolig natt til i går. Tre ganger brå-våknet han – fordi han ikke var fornøyd med bevegelsene på høyresiden til Rosenborg i kampen mot Stabæk ...

Historien forteller mye om hvor engasjert, og motivert, Hareide er. Han kunne startet på pensjons-tilværelsen sin om 23 dager. I stedet drømmer han altså om indreløper-bevegelser i Rosenborg.

– Siste gangen fant jeg løsningen. Da sov jeg godt etterpå, sier Hareide – og rister på hodet der vi sitter på Scandic-hotellet ved Lerkendal – og prater om de siste ukers hendelser, de som førte Åge Hareide tilbake til klubben han trente med stor suksess i 2003.

Hareide blir alvorlig. Plutselig. Etter en god, og ofte morsom, historie, kommer det alvor. Han ser oss rett inn i øynene og sier:

– Dette SKAL jeg få til ...

Han avbryter sin egen setning – raskt:

– Jeg har ikke vært i aksjon siden 19. november i fjor – det gir deg god tid til å tenke gjennom ting. Og, ikke minst, god tid til å irritere deg over ting, sier Hareide. Og så kommer det plutselig:

– Kvaliken til EM 2008, med Norge ... den irriterer meg bare mer og mer for hver dag. Og det gjør at jeg bare hadde lyst til å komme i gang igjen. Jeg har lyst til å være virksom, og jeg er glad for at Rosenborg kom seilende på et brett, sier mannen – som var dansk landslagssjef helt til Corona slo ham ut av den jobben i vår.

PÅ MØBELJAKT: Åge Hareide valgte i går møbler fra et lager der RBK leier møbler fra. Her er han sammen med Harald Pedersen fra Rosenborg (til venstre) og Otto Lykstad. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Hva annet kunne du tatt/valgt?

– Kina, Emiratene ... det var noe der. Men det var ingen stemning for dette hjemme. Derimot var det god stemning for Rosenborg – tre timer og 20 minutter med bil unna Molde.

– Når kjente du at du hadde lyst på RBK-jobben?

– Å ... det kom med en gang dét. Jeg kjenner klubben, jeg kjenner igjen klubben. Her har jeg et sosialt nettverk, som er viktig for meg. I denne jobben er du nødt til å koble av iblant, ellers er du sjanseløs. Du må ut av bobla. Og det sosiale har jeg hatt rundt meg, uansett hvor jeg har vært, i Danmark, Sverige eller Norge. Helt avgjørende. Jeg er sosial av meg. Å sitte alene på et hotellrom i Emiratene? Jeg tror ikke det hadde passet meg, sier Åge Hareide.

Han forteller en historie, som gjør ham trist, og som han er svært lei seg for. Og som han angrer på.

– Jeg ble kjent med Jahn Teigen, vi møttes noen ganger under mesterskap, en strålende fyr. I tillegg bodde han i Skåne da jeg trente Malmö, og jeg sa flere ganger at jeg skulle besøke ham.

Kun én gang dro jeg dit, og da var han ikke hjemme ... og da jeg hørte at han var død, kjente jeg på det: Jeg er lei meg for at jeg aldri fikk gjort det jeg sa, besøkt Jahn Teigen. Det plager meg, sier Åge Hareide.

Han ledet sin første trening i går, selv om det ikke var mye til trening, der de fleste spillerne enten trente alternativt eller er i ferd med å trene seg opp igjen. Men dagen til Hareide, hans første som Rosenborg-trener, startet med møter klokken åtte. Og så gikk det i ett resten av dagen, samtaler, intervjuer, så finne møbler til den nye leiligheten på Solsiden – før kvelden ble avsluttet med middag sammen med Ivar Koteng, Rune Bratseth og flere andre RBK-ere.

Åge Hareide er, om ikke kommet hjem, så i hvert fall kommet på et tydelig og langt besøk denne gangen. I 17 år har han følt på at han har noe uoppgjort i trøndernes hovedstad. Sesongen 2003 var spinnvill. I alt, den sesongen, ledet Hareide Rosenborg i 60 kamper. Han vant 47 av dem og tapte kun fem. Han gikk ubeseiret i 32 kamper fra januar til juli, i et drøyt halvår. Rosenborg scoret 180 mål på de 60 kampene, det er tre mål i snitt pr. kamp. Ville tall, serie- og cupmesterskap ble hentet inn.

Så dro han, til jobben som norsk landslagssjef. Og når han nå er tilbake, 17 år etter den bitre avskjeden på Lerkendal, kommer han fra (nesten) like spinnville tall med det danske landslaget.

Hadde Hareide startet RBK-sesongen med 32 kamper uten tap, avsluttet han jobben som dansk landslagssjef med 34 kamper uten tap. Åge Hareide nærmer seg fire år uten tap i en fotballkamp – 11. oktober 2016 kom det siste tapet, mot Montenegro.

Det er en vinner RBK får «hjem». Tre tap på 42 kamper som dansk landslagssjef. Ingen har vært bedre. Bare uflaks (Corona) sørget for at Hareide ikke fikk lede Danmark i EM 2020. Og hva som ville skjedd i etterkant av et mesterskap, det vet ingen.

– Det er slett ikke sikkert at jeg hadde havnet i Rosenborg med et godt EM bak meg, sier Hareide – ærlig. Men noe EM ble det ikke, og Hareide ble raskt rastløs. Bare kne-operasjonen holdt ham tilbake fra å kaste seg inn i nye eventyr. Han beskriver et liv uten å være fotballtrener på følgende måte:

– Du står opp – for å legge deg ...

Hareide kaller det «meningsløst» – det å ikke være fotballtrener. Det har nesten bare blitt verre med årene. Han er motivert som få, han kjenner at han gleder seg til at Rosenborg skal spille det han kaller «fremoverfotball», som Hareide mener er «løsningen».

– Vi skal få satt i gang de samtidige bevegelsene, vi skal stramme opp defensivt – og vi må ha inn mer aggressivitet. Vi må vinne igjen ballen oftere når vi mister den. Mye av den fotballen er blitt visket vekk her, det må terpes.

TROIKA: Asssient Trond Henriksen (til venstre), Åge Hareide (i midten) og sportssjef Mikael Dorsin på vei til trening mandag. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Kommer du til å være mye på feltet?

– Å ja. Det må jeg. Det er viktig nå. Jeg kommer til å være der hele tiden, sier Hareide – og det gløder i øynene hans. Han snakker om «minst 500 pasninger» de beste lagene i sluttspill har i kamper, at dette også er viktig, å ha ballen for å kunne styre spillet.

Hareide sier at han «skal besøke Nils» – om læremester Nils Arne Eggen, men at han akkurat nå mener det viktigste er at han bruker tid på å bli kjent med spillerne, hurtigst mulig, og det er tidkrevende, at han får påvirket laget på den måten han ønsker. Hareide skal med det første ha samtaler med samtlige spillere, alle treningene skal filmes – og spillerne skal få se seg selv i aksjon, på godt og vondt.

– Jeg sa til en av spillerne: «Jeg kommer til å vekke deg midt på natten for å fortelle hvor du skal løpe,» smiler Åge Hareide.

Kneet funker, motivasjonen er skyhøy.

Åge Hareide er endelig tilbake.

