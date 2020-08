TILBAKE: Kjetil Rekdal er tilbake i trenerjobb. Den siste tiden har han jobbet som fotballekspert hos Eurosport. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjetil Rekdal ny hovedtrener i HamKam: – Perfekt for jobben

Kjetil Rekdal (51) blir ny trener for OBOS-ligalaget. Det bekrefter sportssjef Espen Olsen (41) overfor VG. I en pressemelding forteller Rekdal at han leder laget allerede mandag.

– Vi vet at Kjetil trives aller best under press og mener han er perfekt for jobben i HamKam akkurat nå, sier daglig leder John Anders Rise i en pressemelding.

Etter en tøff sesongstart ble det i forrige uke klart at Espen Olsen byttet jobb fra hovedtrener til å være sportssjef på hundre prosent basis. Nå er altså arvtakeren på plass.

– Dette var en utfordring som var naturlig for meg å ta da henvendelsen kom. Jeg bor rett i nærheten og har en sønn i klubben fra før og jeg synes det er ille å se tradisjonsklubben HamKam slite som de gjør i år, sier Rekdal i pressemeldingen.

De er enige om en avtale ut 2020-sesongen. Allerede om to dager står Rekdal på sidelinjen på Briskeby.

– Jeg sa ja til jobben hvor målet naturligvis er å få HamKam tilbake på rett kjøl. Jeg er på trening allerede i morgen, med match mot Grorud hjemme mandag som første virkelige test.

HamKam har fått en tøff sesongstart og ligger sist i OBOS-ligaen med tre poeng på ni kamper, og har hatt en lei tendens til å slippe inn mål mot slutten av kampene.

Fredag skjedde det igjen da laget fra Hamar mistet seieren hele fem minutter på overtid:

Kjetil Rekdal har stått uten trenerjobb siden han ble ferdig som Start-trener i april i fjor.

– Min motivasjon har alltid vært til stede. Jeg har lyst til å vinne fotballkamper, og det er min greie. Noen har kanskje lurt på det, men fra min side har det aldri vært noe problem, sa Rekdal da.

Den gang oppstod det full forvirring om hvem som skulle lede laget i serieåpningen. Det ble til slutt Kjetil Rekdal som møtte opp:

