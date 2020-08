TILBAKE: Kjetil Rekdal er tilbake i trenerjobb. Den siste tiden har han jobbet som fotballekspert hos Eurosport. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjetil Rekdal ny hovedtrener i HamKam

Rekdal blir ny trener for OBOS-ligalaget. Det skriver klubben i en pressemelding.

– Vi vet at Kjetil trives aller best under press og mener han er perfekt for jobben i HamKam akkurat nå, sier daglig leder John Anders Rise i en pressemelding.

Etter en tøff sesongstart ble det i forrige uke klart at Espen Olsen byttet jobb fra hovedtrener til å være sportssjef på hundre prosent basis. Nå er altså arvtakeren på plass.

– Dette var en utfordring som var naturlig for meg å ta da henvendelsen kom. Jeg bor rett i nærheten og har en sønn i klubben fra før og jeg synes det er ille å se tradisjonsklubben HamKam slite som de gjør i år, sier Rekdal i pressemeldingen.

Allerede om to dager står Rekdal på sidelinjen på Briskeby.

– Jeg sa ja til jobben hvor målet naturligvis er å få HamKam tilbake på rett kjøl. Jeg er på trening allerede i morgen, med match mot Grorud hjemme mandag som første virkelige test.

HamKam har fått en tøff sesongstart og ligger sist i OBOS-ligaen med tre poeng på ni kamper, og har hatt en lei tendens til å slippe inn mål mot slutten av kampene.

Fredag skjedde det igjen da laget fra Hamar mistet seieren hele fem minutter på overtid:

