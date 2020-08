Kommentar

Makten er hos Messi

Av Leif Welhaven

Lionel Messis fotballfremtid er uviss. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Lionel Messis kontrakt sier mye om maktforholdet mellom Barcelona og klubbens superstjerne. Nå er det umulig å se et utfall som dagens regime kan komme styrket ut av.

Det blir ikke stort mer spektakulært enn det som nå foregår rundt verdens beste fotballspiller og arbeidsgiveren hans. Lionel Messi ER jo Barcelona.

Han kom til klubben for snart 20 år siden, og har spilt for katalanerne gjennom hele den profesjonelle karrieren. 33 trofeer har han vært med på å kapre, deriblant ti ligagull og fire Champions League-triumfer, men spørsmålet alle nå stiller seg er om han virkelig har gjort sitt på Camp Nou.

I skrivende stund er det flere tenkelige utfall av konflikten med klubbledelsen, og det er helt i det blå hvor dramaet faktisk ender opp. Men det som fremstår tydelig, er at det er spilleren som sitter med de beste kortene på hånden, ikke klubbpresident Josep Maria Bartomeu.

Det skyldes flere faktorer.

Her underbygger en klausul i kontrakten hvilken usedvanlig privilegert posisjon han har. Messi skal altså ha en rett til å forlate klubben hver sommer, og det er denne som nå virkelig trigger situasjonen rundt ham. Riktignok er det juridisk uavklart om han er hindret fra å utløse den nå på grunn av en tidsfrist som gikk ut tidligere i sommer eller om coronaforlengelsen av sesongen kan spille inn. Men her er jo ingen av partene tjent med en langvarig stillstand og en kamp i retten, der alle taper på av at verdien av en ikke-spillende 33-åring forringes. Og selv om Barcelona skulle ta denne kampen i rettssalen og tviholde på en utkjøpsklausul i fantasillionklassen, er den strategien en kortvarig «glede» for klubben og ingen løsning som er levelig for Bartomeu.

Konflikten har gått så langt at mer av en misfonøyd Messi, mens Barcelona fortsetter å tape sportslig terreng slik vi har sett over tid nå, rett og slett ikke et bærekraftig alternativ. Noe er nødt til å skje med en av klodens mest kjente merkevarer.

Og her ligger nok nå nøkkelen først og fremst hos Lionel Messi selv. Det aller viktigste spørsmålet handler om hvor dypt ønsket om å forlate Barcelona strengt tatt stikker. Dersom presidenten viker, klubben reformeres og Messi får en hånd på rattet om fremtidig spillerlogistikk, kan en konklusjon på det hele bli en seier for stjernen og karriereavslutning akkurat der alle regnet med at han skulle forbli,

Men det er unektelig interessant å drodle litt over ulike sider ved hva som kan skje dersom det faktisk blir noe av at Lionel Messi og Barcelona skiller lag og argentineren blir tidenes overgagsobjekt.

En forutsetning for at det skal skje, er altså at han kommer rundt den nevnte utkjøpsklausulen. Syv milliarder kroner er det ingen klubb som kan betale, selv ikke de sjeikedrevne. Uansett hvor dårlig det har vist seg å fungere, vil reglene for Financial Fair Play slå inn lenge før slike summer er aktuelle, da det blir umulig å balansere bøkene tilstrekkelig ved en slik kostnad.

Dessuten er Lionel Messi tross alt 33 år gammel, slik at det neppe er stort å hente ved å selge ham videre en dag for en klubb som kjøper ham nå.

Men gitt at akkurat dette løser seg, er det uansett snakk om få aktører som kan investere i Messi. Selvsagt spiller det inn om han får gå gratis eller om det blir forhandlinger om en mer ordinær overgang, men kostnadene er uansett skyhøye.

Og da er det ikke fryktelige mange potensielle beilere vi snakker om.

Her er det ikke overraskende at de fleste rapportene svirrer om en potensiell gjenforening med Pep Guardiola, som jo var manager i Barcelona i årene 2008-2012. Det er vanskelig å vurdere sannsynligheten for at det blir denne retningen Messi-sagaen tar, men for Premier League vil det selvsagt være sportslig spesielt om den største stjerne flytter til øya. Men det er jo sjeikepenger også andre steder, og ikke så mange dagene siden et fransk prosjekt var nær å ta det siste steget, men der et tysk superlag stod i veien.

Akkurat som emirateiere sikkert ser PR-verdien i Messi i lyseblått, er det ikke utenkelig at dype lommer fra Qatar regner på muligheten til å gi Neymar og Mbappé en usedvanlig lukrativ lekekamerat i Frankrike.

Uansett utfall blir det nervepirrende dager i vente, mens kalkulatorene går varme både her og der, og skjebnen til vår tids største spiller ligger i potten.

Men uavhengig av hvilken farge drakten til Lionel Messi kommer til å ha denne sesongen, er det ikke han som har det største problemet, for å si det sånn.

For Ronald Koeman, den nyansatte ryddegutten i Barcelona, er det derimot slett ikke sikkert at de neste månedene blir særlig lystige. Og hva er sannsynligheten for at Bartomeu feirer nyttår som Barcelona-president?

Publisert: 28.08.20 kl. 20:13

