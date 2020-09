Kommentar

Unik sjanse for Ruud

Av Leif Welhaven

I SLAG: Casper Ruud er i tredje runde i US Open. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Omstendighetene gir Casper Ruud solid drahjelp i det som er i ferd med å bli en strålende Grand Slam-turnering for 21-åringen fra Snarøya.

Det begynner å lukte fugl nå av det spennende og ambisiøse prosjektet rundt den yngre generasjonen Ruud. Allerede vet vi at nummer 37 på verdensrankingen har slått seg inn i et svært lukrativt sjikt, men ennå er det for tidlig å si hvor mange trinn til oppover stigen det er realistisk at han tar.

Det vi derimot kan konstatere, er at sensommerens spesielle variant av US Open ligger godt til rette for karrierens beste slamresultat. Ved å nå tredje runde har han allerede tangert «persen», som er fra fjorårets French Open, og diverse omstendigheter gjør det enklere enn det normalt ville vært å slå seg videre.

Deltagerfeltet er nemlig ikke helt der en Grand Slam pleier å være. For første gang siden US Open for 21 år siden arrangeres en av de fire store tennisturneringene uten hverken Roger Federer eller Rafael Nadal på tablået. Mens sveitseren er kneskadet, velger spanjolen å befeste arbeidet med å forbli gruskonge, ettersom corona gjør at Roland Garros i år kommer etter Flushing Meadows. Siden Gael Monfils heller ikke er med, er 30 prosent av de ti høyeste rankede spillerne ute. Også folk som Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Nick Kyrgios, Jo-Wilfried Tsonga, Fernando Verdasco og Lucas Pouille glimrer med sitt fravær, og gjør det følgelig noe mindre vanskelig enn normalt å slå seg videre.

Det betyr imidlertid på ingen måte at Casper Ruud har noen lett oppgave foran seg, og det gjør ikke det han har prestert så langt noe mindre imponerende.

Lørdag venter en åpenbart utfordrende oppgave for Ruud, da Matteo Berrettini befinner seg på motsatt side av nettet. Den 196 centimeter høye italieneren er seedet som nummer seks i turneringen. Med stor kraft og glød hadde han full kontroll i annenrundekampen mot franske Ugo Humbert, som han slo i strake sett.

To spørsmål blir viktige i duellen; Klarer Casper Ruud å stå imot powertennisen til Berrettini? Og klarer Berrettini å holde feilprosenten nede?

De to spillerne har bare møtt hverandre én gang tidligere, og det var en sammenhengende triumfferd i norsk valør. På fransk grus i 2019 vant Ruud 6-4, 7-5, 6–3 over den høyreiste 24-åringen, som fremsto ukomfortabel og upresis. Men nå er det hardcourt som gjelder. Det er noe ganske annet, og Berrettini er åpenbart i form. Vurdert med objektive briller er det liten tvil om at forhåndsfavoritten ikke er norsk.

Men dersom Ruud skulle vinne lørdag, er det interessant å se litt på hvem som eventuelt kan være i vente. Siden han er trukket på nedre halvdel av tablået, er ikke verdensener Novak Djokovic mulig å møte før i finalen. På Ruuds halvdel er det Dominic Thiem fra Østerrike som er høyest seedet, men også han er inntil videre langt unna på tablået.

Før den tid kan det fort bli svært vrien russisk motstand å håndtere.

Andrej Rubljov (seedet nummer 10) og Daniil Medvedev (seedet nummer 3) er i skrivende stund de heteste kandidatene for de to neste rundene, dersom Ruud skulle komme seg forbi kanonene til Berrettini.

Uansett vil årets US Open, om enn litt amputert og uten tilskuere, stå igjen som et høydepunkt for norsk tennis. Og alt tyder på at vi bare har sett starten på hva Casper Ruud har å by på i karrieren.

Publisert: 05.09.20 kl. 15:56