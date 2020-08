NY JOBB: Lars Arne Nilsen i VG-intervju tidligere måneden, etter at han måtte forlate Brann. Foto: Hallgeir Vågenes

Eurosport og Sunnmørsposten: Lars Arne Nilsen blir Aalesund-trener

Bare 22 dager etter at han var ferdig som Brann-trener, skal Lars Arne Nilsen (56) være klar for nedrykkstruede Aalesund.

Eurosport meldte tidligere tirsdag at Nilsen var enig med tabelljumboen i Eliteserien om en kontrakt, og Sunnmørsposten fastslår at Nilsen blir Aalesunds neste trener. Klubben har kalt inn til pressekonferanse for å presentere ny hovedtrener 14.30 tirsdag.

Dermed satser Aalesund på ny Lars etter at eks-trener Bohinen ble sparket etter søndag etter 1–3 for Haugesund dagen i forveien, og Nilsen fikk samme avskjed i Brann tidligere denne måneden i hans sjette sesong i Bergen.

Nilsen har gjort suksess som trener tidligere på Sunnmøre: I 2012 ble han sensasjonelt cupmester med Hødd etter finaleseier over Per-Mathias Høgmos Tromsø. Etter Hødd-perioden hadde han et kort opphold uten hovedtrenerjobb i toppfotballen, før han ble «vaktmester» i Branns ryddesjau etter at svensken Rikard Norling styrte bergenserne ned i Obosligaen.

Nilsen overtok et Brann på niendeplass på nivå to, men styrte laget til direkte opprykk samme sesong. Siden har han blitt både nummer to og tre med Brann i Eliteserien, men etter en svak resultatrekke i årets sesong ble han erstattet med Kåre Ingebrigtsen tidligere denne måneden.

Drøyt tre uker senere gjør han altså trenercomeback i Eliteserien og står overfor en formidabel utfordring på Color Line stadion.

Med bare syv poeng og 46 baklengs etter halvspilt sesong kan bare en heftig sluttspurt forhindre en retur til Obosligaen. Søndagens motstander Start ligger fem poeng foran, og til sikker plass er det ni poeng.

Publisert: 25.08.20 kl. 12:50 Oppdatert: 25.08.20 kl. 13:11

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

