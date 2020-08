MOTGANG: Lars Bohinen og Aalesund har kun hentet syv poeng på de 15 første kampene i Eliteserien. Her fra kampen mot Rosenborg 16. august. Foto: Ole Martin Wold

Lokalavisjournalist om Bohinen: – Nå er tiden ute

Lørdag kveld avsluttet Aalesund første halvdel av sesongen med 1–3-tap hjemme mot Haugesund. Nå mener fotballjournalist Kristian Stenerud i lokalavisen at Bohinens tid i klubben er over.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det laget her har mer inne, og når treneren ikke får det ut, så har vi nok kommet til et punkt hvor nok er nok. Nå er tiden ute, mener journalist i Sunnmørsposten Kristian Stenerud til VG lørdag kveld. Han skrev lørdag kveld en kommentar med tittelen «Nå har ikke AaFK-styret noe valg. Bohinens tid i klubben er over.»

Han hadde tidligere på kvelden sett Haugesund slå Bohinens Aalesund 3–1 på Color Line Stadion. Etter 15 serierunder ligger «tangotrøyene» helt sist på tabellen med ni poeng opp til sikker plass. På 15 kamper har Bohinens menn sluppet inn svimlende 46 mål.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

KRITISK: Journalist i Sunnmørsposten Kristian Stenerud (t.v.) både tror og mener selv at Bohinens tid i Aalesund er over. Her avbildet med tidligere Aalesund-spiller og ekspertkommentator Erling Ytterland. Foto: Staale Wattø/Sunnmørsposten

– At det er oppe i 46 nå, altså man suser jo av gårde mot Eliteserie-rekord. Det kan ikke fortsette, sier en oppgitt Stenerud.

Han tror situasjonen kunne sett annerledes ut dersom tendensen var at AaFK hadde tapt jevne kamper med ett mål. Det har ikke vært situasjonen til Aalesund. På ti tap har de kun tapt med ett mål tre ganger. På de syv andre kampene har de tapt med alt fra to til fem baklengsmål.

Se alle Aalesunds innslupne mål på de 15 første serierundene her:

– Jeg så ikke denne komme

Lars Bohinen var en preget mann etter tapet mot Haugesund. Til rettighetshaver Eurosport var han nærmest sjokkert over at laget hans tapte mot laget fra Rogaland.

– Det er skuffende. Fryktelig skuffende. Jeg så ikke denne komme, etter den treningsuken vi har hatt i forkant, sa en fortvilet Lars Bohinen til Eurosport etter kampen.

les også Nytt Aalesund-tap: Har ni poeng opp til sikker plass

Han kunne se laget sitt ta ledelsen mot Haugesund etter scoring av Hólmbert Fridjónsson. Men som seks ganger tidligere, endte Aalesund med poengtap etter å ha tatt ledelsen.

På spørsmål fra Eurosport om han selv føler han er riktig man til å lede Aalesund videre var han klokkeklar.

– Ja, det gjør jeg. Jeg hadde ikke vært her og jobbet med spillerne hver uke hvis jeg ikke trodde det var mulig, sa han.

Spådde Aalesund på 10. plass

Aalesund hadde en meget sterk sesong i 2019. Med 79 poeng av 90 mulige rykket Aalesund komfortabelt opp. Stenerud forteller at lokalavisen var litt patriotiske da de skulle sette opp et tabelltips foran 2020-sesongen, og de endte da med å plassere Aalesund på 10. plass.

– Vi trodde Aalesund skulle slite med å score mål, men tette bra igjen bakover. Så har det jo vært fullstendig motsatt, forteller Stenerud.

les også Hardt presset Bohinen: – Vi står bak treneren

Han peker også på coronaviruset som en mulig årsak til Aalesunds svake sesonghalvdel i Eliteserie-comebacket. Han tror pipa hadde fått en annen lyd dersom sesongen hadde startet når den egentlig skulle.

– Da hadde det vært kortere tid fra opprykket ble klart. De fikk ikke det momentumet. Så har det i tillegg vært skader på sentrale spillere som også har ført til at spillere har måttet spille i posisjoner de egentlig ikke er komfortable i.

– Du mener nå at tiden er ute for Lars Bohinen. Hva tror du kommer til å skje?

– Jeg tror klubben gjør som jeg antyder. Jeg tror han er ferdig som Aalesund-trener i løpet av kanskje et par dager. Noen vil kanskje si det er for sent, og at det er for sent å snu. Det er ikke umulig å snu det, men det vil bli veldig, veldig vanskelig.

Publisert: 23.08.20 kl. 00:25

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser