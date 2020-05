Kommentar

Fotballkjærestenes blytunge byrde

Av Leif Welhaven

Det er strenge krav som må innfris for at vi skal få se scoringer, her fra Molde-Kristiansund i fjor, i Eliteserien igjen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB SCANPIX

Hvis mamma er lege og pappa er fotballspiller, hvor ligger legitimiteten i at den med en samfunnskritisk jobb har alt ansvar for å hente og levere junior i barnehagen på ubestemt tid?

Gleden har vært voldsom over at kontakttrening er i gang igjen for eliten. Ut fra mandatet Lise Klaveness & co hadde, er det heller ingen tvil om at det ble gjort en god jobb med å overbevise politikerne om å redde arbeidsplasser.

Det vi derimot har snakket altfor lite om, er prisen som betales for å få lov til å takle hverandre igjen. Hvor godt er den egentlig forankret og kvalitetssikret?

Ikke minst har det vært fryktelig stille om at det ikke bare er spillerne som er satt i en privat situasjon av det ekstreme slaget. Hva med partnerne deres?

Altså mennesker som har egne jobber, behov og krav rundt seg.

Blant dem som lever med eliteseriespillere, snakker vi i minimal grad om «fotballfruer», slik klisjeen er kjent fra England. Her er det snakk om kvinner som er vant til å leve i et samfunn som er i verdenstoppen i likestilling. De må nå finne seg i at partnerens arbeidsgiver ensidig dikterer en viktig del av omsorgsfordelingen i hjemmet.

«Spillerne kan ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna», fremgår det av NFF-protokollen.

Den er utarbeidet i samarbeid med aktører som spillerforeningen NISO, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, divisjonsforeningen og Norsk Fotballtrenerforening. Dette er alle organisasjoner som er en del av det som kalles «fotballfamilien», men med hvilken rett kan de legge rammer som er så førende for hver enkelt spillers familieliv?

Satt på spissen: La oss si at du har et ektepar med to barn i barnehage, der både mamma og pappa er i full jobb. Hvis mor jobber som lege eller sykepleier, kanskje attpåtil med arbeidsoppgaver direkte relatert til samfunnets kamp mot covid-19, har noen da spurt henne om det passer at hun både henter og bringer i barnehagen hver dag utover våren?

Hva om et av barna faller og slår seg når «Nøtteliten»-avdelingen er på tur i skogen og må hentes kjapt? Hvor er den samfunnsmessige forankringen i at mammas jobb automatisk må vike fordi pappa har viktige hodedueller å vinne på treningen?

For noen er det sikkert ikke så vanskelig å finne «andre løsninger», men det er ikke alle forunt å ha alternativt barnepass tilgjengelig. Og eliteseriespillere er jo som folk flest, altså forskjellige. Noen har store familier rundt seg og mange venner å spille på, andre har knapt noe sosialt nettverk. Du har spillere med barn i ulik alder, og du har dem som er ferske i Norge og har få praktiske referansepunkter.

Da er det mulig å undres litt over hvor lite problematisering av slike problemstillinger vi har sett innad i fotballen, der mange har vært mest opptatt av å rope høyt om hastverket med å komme i gang igjen.

For eksempel kunne man diskutert nærmere hva som bør ligge i unntaksmuligheten i NFF-protokollen, om å kunne nekte å følge reglene ved «saklig grunn». Med litt bedre tid kunne vi fått et ordskifte om hvilke praktiske konsekvenser noe slikt vil medføre.

I protokollen nevnes det en situasjon om en spiller har en samfunnskritisk jobb, som for eksempel kan bli aktuelt når Toppserien starter opp, men hva om man lever med en i denne kategorien?

Motspørsmålet til kritiske røster rundt regimet, er selvsagt at alternativet ville vært ikke å komme i gang igjen. Men det er ikke sikkert at virkeligheten hadde trengt å være fullt så svart-hvit.

Det hadde vært mulig å ta seg litt bedre tid for å få en bredere debatt om konsekvensene av protokollen, før den bli iverksatt. Kanskje hadde det vært lurt å la den synke inn litt, ha mer utførlige høringer for å være helt sikre på at dette opplegget faktisk kan fungere i folks hverdagsliv.

Dette kunne kanskje forskjøvet seriestart, men fortsatt vært innenfor noe som kunne vært mulig å gjennomføre. Muligens ville en litt mindre hastverkspreget variant også medført at toppfotballen hadde rukket å nyte godt av flere oppmykninger i samfunnet i mellomtiden, slik at ikke totalen trengte å bli fullt så rigid.

Og da ville muligens også hverdagen blitt lettere for dem som velger å leve med en profesjonell fotballspiller. For de har vel også krav på å bli hørt, eller?

