Ødegaard hylles av legende – ser mange likheter med Xabi Alonso

Martin Ødegaard (21) trekkes frem som Real Sociedads beste spiller av klubblegenden Roberto López Ufarte (61).

Han mener nordmannen har alle forutsetninger for å slå gjennom i Real Madrid og sammenligner ham med tidligere Real Sociedad-, Liverpool-, Real Madrid- og Bayern München-stjerne Xabi Alonso.

Ufarte var stjerne på det store «La Real»-laget på 80-tallet, som vant klubbens to eneste ligatitler gjennom historien. Denne sesongen har Ufarte – som spilte over 300 kamper for klubben – blitt begeistret over den unge nordmannens spill.

– Han overrasket ikke bare Real Sociedad-fansen og støtteapparatet i klubben, men Real Madrid og resten av Spania også. Spør hvem som helst hvem som er de viktigste spillerne på «La Real», og de vil svare Ødegaard, (Alexander) Isak og (Mikel) Oyarzabal. Men jeg har Ødegaard på førsteplass, forteller 61-åringen til den baskiske lokalavisen Noticias de Gipuzkoa.

– Utmerket

Ufarte mener drammensgutten er tilnærmet komplett i rollen han er satt til å spille av trener Imanol Alguacil.

– Han har alle ferdighetene som kreves av en midtbanespiller. Vi kan ikke bare snakke om teknikken hans – som er utmerket – men han vet akkurat når han skal slippe ballen og er god til å presse og vinne tilbake ballen. Han er den første til å sette forsvarerne under press, skryter den tidligere toppspilleren, som kun har én ting å utsette på Ødegaards spill.

– Om jeg må nevne noe, så er det at han av og til holder litt for lenge på ballen. Men han er svært talentfull, og vet hva som er best for han og laget som helhet.

Ufarte fikk 15 landskamper for Spania, og var med da nasjonen var VM-verter i 1982.

Tror Ødegaard blir

Etter at Ødegaard begynte å storspille for Real Sociedad, startet også spekulasjonene om hvor langt tid han blir i klubben. Flere har ytret at Real Madrid bør hente ham tilbake allerede til sommeren.

Ufarte tror imidlertid at Ødegaard fullfører låneoppholdet.

– Han har hodet på rett sted og vet hvorfor han kom hit, innleder klubblegenden.

– Men jeg tror kanskje han går dit neste år når (Luka) Modric drar. Ødegaard har sagt flere ganger at han vil være her i to år. Det er opp til klubben som betaler ham, som er Real Madrid, men kanskje lar de han være her, undrer Ufarte.

Real Sociedad skulle etter planen møte Athletic Bilbao i cupfinalen 18. april, men kampen er naturligvis utsatt som følge av coronapandemien. Over 170 000 er registrert smittet i Spania og over 18 000 har omkommet som følge av viruset.

Sammenlignes med legende

En annen som har spilt for både Real Sociedad og Real Madrid, er Xabi Alonso.

Den tidligere midtbanespilleren begynte karrieren i den baskiske klubben. I dag er han trener for «La Reals» B-lag. Ufarte, som også har vært innom trenervirket, synes Ødegaard kan minne om Alonso.

– Alonso påvirket kampene på en annen måte, men han hadde også gjennombruddspasninger som utmerket seg. Ja, det er mange likheter og Ødegaard er ikke langt unna Xabi, roser López Ufarte overfor lokalavisen.

