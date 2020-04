MÅ VENTE: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland blir nødt til å vente med å avgjøre sin EM-skjebne. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norges skjebnekamp utsatt: – Trygge på at det blir playoff til høsten

Alle landskamper som var berammet til juni, er nå utsatt på ubestemt tid, skriver UEFA. Norges Fotballforbund sier kampen vil gjennomføres til høsten.

Det bekrefter UEFA i en pressemelding etter dagens videokonferanse med de europeiske fotballforbundene.

Det innebærer at Norges EM-play off mot Serbia, som etter planen var utsatt til starten av juni, har blitt ytterligere utsatt.

Det samme gjelder berammede vennskapskamper mellom ulike nasjoner.

– Vi er trygge på at det blir playoff til høsten, sier NFF-generalsekretær Bjerketvedt til NTB.

På spørsmål om kampen mest sannsynlig spilles for tomme tribuner, sier Bjerketvedt at han håper onsdagens utsettelse kan bidra til at det ikke er nødvendig.

– Det hadde vært det mest sannsynlige om kampen gikk i juni. Vi får håpe at verden er seg selv igjen når kampen spilles, sier han.

Situasjonen rundt viruspandemien gjør samtidig usikkerheten stor, og Uefa opplyste onsdag at også de resterende kampene i mesterligaen og europaligaen er utsatt på ubestemt tid.

Snarere enn landskamper ligger derfor fokuset på å få spilt ferdig nasjonale serier og Uefas klubbturneringer i løpet av sommeren.

– Det er viktig å prioritere nasjonale serier og Uefas klubbturneringer i første omgang. Det har både en sportslig og økonomisk begrunnelse, og er en klok beslutning. Vi har også stor forståelse for at kampen mot Serbia i Nations League utsettes til høsten, sier fotballpresident Terje Svendsen til fotball.no.

Også kvalifiseringskampene til kvinnenes fotball-EM i 2021, som skulle vært spilt i juni, er utsatt. Mesterskapet er nå utsatt til 2022.

Publisert: 01.04.20 kl. 15:00 Oppdatert: 01.04.20 kl. 20:23

