UENIG: Ole Gunnar Solskjær synes det er feil å kritisere fotballspillere for manglende økonomiske bidrag i coronakrisen. Foto: Fredrik Solstad / VG

Solskjær slår tilbake mot fotballkritikk: – Urettferdig

Ole Gunnar Solskjær (47) mener det er enkelt å kritisere fotballspillere under den økonomiske krisesituasjonen i coronaens tid.

Nå nettopp

Den britiske helse- og omsorgsministeren Matt Hancock (41) gikk i forrige uke ut og sa at Premier League-spillere burde godta lønnskutt og «ta sin del» av krisen.

– I lys av det mange mennesker ofrer, så burde Premier League-spillere i første omgang bidra, sa Hancock.

Det har ført til sterke reaksjoner, blant annet fra Wayne Rooney, og nå har Manchester Uniteds norske manager kastet seg inn i debatten.

– For meg er fotballen et lett bytte noen ganger. Det er for meg urettferdig å henge ut hvem som helst eller fotballspillere som gruppe, for jeg vet allerede at spillere gjør mye arbeid i samfunnet, og spillere gjør mye for å hjelpe situasjonen, sier Solskjær til Sky Sports.

– Det pågår diskusjoner mellom spillere og klubber, om hva slags bidrag de skal gjøre. Det er ikke lett for noen, og å bli hengt ut er ikke rettferdig etter min mening, fortsetter han.

Ette kritikken fra helseministeren har det kommet frem at Liverpool-kaptein Jordan Henderson organiserer en kampanje blant Premier League-spillerne for å donere penger til et krisefond for helsevesenet.

– Vi er alle gode mennesker, og jeg er sikker på at vi alle ønsker at dette skal være over så fort som mulig. For meg handler det om å følge retningslinjene fra myndighetene, sier Solskjær.

Liverpool fikk kraftig kritikk fra flere klubblegender etter at den engelske storklubben valgte å permittere ansatte og la skattebetalerne ta regningen. Mandag valgte de og snu. I et åpent brev sa klubben at de var «oppriktig lei oss for det».

Manchester United og Manchester City har gjort det klart at de ikke vil benytte seg av muligheten til å permittere ansatte på skattebetalernes regning.

Publisert: 07.04.20 kl. 16:24

