Christian Gauseth i kampen mot Odd på Skagerak Arena Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Lille Mjøndalen rammes ekstra hardt: – Vi snakker ganske mange millioner

Mjøndalen er annerledesklubben i Eliteserien. Blant annet derfor rammes idrettsforeningen ekstra hardt av coronakrisen.

Nå nettopp

– Vi snakker ganske mange millioner, og det for en klubb med en liten økonomi. Det er millioner som er tapt, og det fremstår som vanskelig å hente det inn igjen, sier økonomimedarbeider Per Fjeld-Olsen til VG.

Han påpeker at Mjøndalen IF er «idrettslaget» i Eliteserien – en idrettsforening med bred aktivitet. Fjorårets regnskap viser at «kontingent, særavgift og tilskudd» utgjorde en nesten like stor inntekt som medieavtalen, over seks millioner kroner.

Dugnad, lotteri og gaver tilførte 3,8 millioner kroner. Totalt utgjør disse to «breddepostene» 10 millioner kroner av en omsetning på rundt 35 millioner kroner.

– Vi lider av at barne- og ungdomsaktiviteten er nede, sier han og ramser opp hvordan coronakrisen også påvirker salget av sesongkort, kampdagbilletter og sponsoravtaler.

Mjøndalen er heller ikke sikret gjennom store og langsiktige sponsoravtaler, slik en rekke andre klubber i Eliteserien er.

– Vi har en rekke små og mellomstore bedrifter som har støttet oss fra nivå fire til nivå én. Mange av disse er i bransjer som har en kraftig reduksjon i omsetning, sier Fjeld-Olsen.

– Et annet forhold er at vi eier vårt eget idrettsanlegg. Renter og avdrag fortsetter å løpe, og i tillegg kommer vedlikehold, tillegger han.

Nå jobbes det med å få full oversikt over det økonomiske tapet, og i neste uke skal det lages en prognose for hele året.

– Dette er åpenbart komplekst. Fordelen vår er at vi har relativt god soliditet, og egenkapital. Vi kommer oss gjennom det.

– Vi bygger ut Consto Arena og vi har solgt eiendom i 2020. Vi har tatt grep for å sikre oss tilstrekkelig likviditet, sier han.

Hele Mjøndalen, både ansatte og spillere, har vært helt eller delvis permittert den siste tiden. Kaptein Christian Gauseth sier spillerne har fått inntrykk av at klubben har tydd til permitteringer «fordi det er siste utvei», og at dette blir møtt med forståelse.

– Vi er ikke fra et svært sted. Mjøndalen er et lite sted, og vi har det noen omtaler som en storebror i nærheten (Strømsgodset), som naturlig nok har mye større omsetning og forvalter pengene sine på en måte som vi ikke har råd til, sier Gauseth og tillegger:

– Vi er i en situasjon som er veldig, veldig tøff. Hvordan vi håndterer dette, kommer til å ha konsekvenser for klubben i mange år fremover.

– Det kan ikke bare være floskler og prat om dugnad, men så gjør vi ikke en dritt. Derfor må vi også bidra, det gjør vi, det koster oss, men vi håper å ha en klubb og en arbeidsgiver å komme tilbake til når dette er over, sier Gauseth.

Publisert: 03.04.20 kl. 11:25

